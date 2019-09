Lorenzo 'razčistil' s Hondo, utišal govorice in že gleda proti San Marinu

Prenose prostih treningov, kvalifikacij in dirk med dirkaškim koncem tedna v Misanu Adriaticu si bost lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Začnemo 13. septembra ob 9. uri s prvimi prostimi treningi.

Zadnji obisk dirkališča, ki bo med 13. in 15. septembrom gostilo dirko motoGP za VN San Marina, se ni razpletel najbolje za Jorgeja Lorenza. Prvo sezono nekdanjega svetovnega prvaka v vrstah ekipe Repsol Honda so skazile poškodbe, Lorenzo pa se je na dirki za VN Velike Britanije po daljšem premoru vrnil s 14. mestom. A poškodba z dirke v Assnu očitno še ni povsem zaceljena, vseeno pa se je Majorčan iz Silverstona podal v Misano Adriatico, kjer so bila pred prihajajočo dirko za VN San Marina na sporedu testiranja. Lorenzo je z dogajanjem zaključil hitreje od pričakovanj.

"Čutil sem veliko bolečin, bolj kot v Silverstonu. Tam smo odpeljali vso dirko, a to je pomenilo, da je bilo po tem več vnetja in bolečine,"je dejal po obisku prizorišča septembrske dirke. Dodal je še, da bo "deset ali štirinajst dni" še počakal, da bodo bolečine minile, zato so se pojavljala tudi namigovanja, da bo Lorenzo izpustil sanmarinsko veliko nagrado in tudi domačo dirko v Aragoniji, ki sledi teden dni kasneje.

Razčistil s Hondo

A zdi se, da njegov nastop ni ogrožen, Lorenzo z navijači na družbenih omrežjih redno deli prizore s treningov, ki vključujejo obiske fitnesa, kolesarjenje in plavanje. Nazadnje se je iz domačega Lugana javil med kolesarjenjem po slikovitih vzponih v okolici velikega jezera.

"S pogledom uprtim proti San Marinu," je zapisal Lorenzo.