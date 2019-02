Lorenzo v slogu Alija: Nemogoče je velika beseda, s katero majhni ljudje ...

Pred novo motociklistično sezono, ki se bo leto začela 10. marca s tradicionalno dirko pod žarometi dirkališča Losail v Katarju, je največkrat postavljeno vprašanje, ali bo Jorge Lorenzo sposoben premagovati aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza . Petkratni svetovni prvak Lorenzo je sicer trenutno poškodovan in bo izpustil prva letošnja testiranja v Sepangu, ki se začnejo 6. februarja in mnogi so prepričani, da bo prav zaradi te poškodbe ostal brez prepotrebnega treninga, da se navadi na nov motocikel. Lorenzo je namreč dirkalnik moštva Repsol Honda preizkusil zgolj novembra lani, ko so dirkači razreda motoGP testirali v Valenciji in Jerezu. Obstaja pa velika verjetnost, da zaradi zloma ene iz med kosti v zapestju, na nov motocikel ne bo sedel vse do prvih prostih treningov pred uvodno veliko nagrado letošnje sezone. In to je zgolj eden iz med razlogov, zakaj je Aleix Espargaro prepričan, da je Marqueza nemogoče premagati na enakem motociklu.

"Honda ima v Lorenzu in Marquezu dva močna dirkača, a zame je Marc na drugem nivoju. To je njegova hiša in to je motocikel, ki je narejen zanj. Zame je nemogoče premagati Marca na enakem motociklu," je bil slikovit Aleix, ki so ga italijanski novinarji ujeli med biatlonsko preizkušnjo v italijanski Anterselvi.

Seveda je to izjavo slišal tudi Lorenzo in svojemu rojaku nemudoma odgovoril na twitterju. "Nemogoče je samo velika beseda, s katero mahajo majhni ljudje, ki jim je lažje živeti v svetu, ki jim je bil dan, kot raziskati možnosti, da bi ga spremenili. Nemogoče ni dejstvo, je mnenje. Nemogoče je potencial. Nemogoče je začasno. Nemogoče je nič. Muhammad Ali," je preko družbenih omrežij odgovoril Lorenzo. Verjetno pa se tudi sam zaveda, da so besede eno in dejanja drugo in to bo moral potrditi med prihajajočo sezono.