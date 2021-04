Lorenzo: Vrnil se bo 'drugačen' Marquez

Vsaj v začetku ... "Ko se bo vrnil, bo vsaj malo drugačen. No, bo tisti Marc Marquez, ki je vozil brezkompromisno in tudi tvegano. Ne bo za vsako ceno lovil rezultata. V to sem prepričan," je za Corriere Dello Sport razpredal nekdanji šampion razreda motoGP. "Vem, kako je, ko se vračaš po daljši prisilni pavzi. Poškodbe, ki se vlečejo dalj časa, puščajo posledice na stezi. Ne moreš kar tako odmisliti, da je za tabo daljši tekmovalni premor. Nekje zadaj v glavi ti to ostane v podzavesti," je bil iskren Lorenzo, ki pa verjame, da bo Marquez še naprej krojil vrh na vsaki dirki. "To, da bo dirkal previdneje, še ne pomeni, da bo počasnejši, le manj tveganja bo v njegovih predstavah. V to sem prepričan." Lorenzo ne dvomi, da bo njegov precej mlajši rojak bolj racionalno napadal vrhunski rezultat. "Zbiral bo točke in manj razmišljal o tem, da mora zmagati na vsaki tekmi. Doslej je bil do sebe nepopustljiv, zahteval je zmage, in to za vsako ceno. Doslej se ni bal padcev, zmago je napadal tudi z mislijo, da lahko konča v pesku, in to ga ni motilo. Odslej bo bolj racionalno ugotavljal položaj in ne bo za vsako ceno tvegal. Marca Marqueza, ki se ni bal padcev, bomo počasi pozabili," je bil ob koncu pogovora za Corriere Dello Sport slikovit Jorge Lorenzo. "Marc je bil znan kot dirkač, ki se ničesar ne boji, ki zato dirkalnik privija do konca in ne razmišlja o posledicah. Takšni dirkači so vedno v prednosti pred drugimi. Tvegajo, kjer drugi ne bi, in so zato hitrejši na določenih odsekih steze. To je lahko velika prednost pred konkurenti," modro zaključuje Lorenzo.

Naslednja postaja SP bo konec tedna preizkušnja za VN Portugalske v Portimau. S prenosi na VOYOzačenjamo v petek dopoldan.