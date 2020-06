Lorenzo zanikal pogovore z Ducatijem, a dodal: Še vedno lahko osvojim prvenstvo

"Ni res, da sem v pogovorih z Ducatijem. Res pa je, da imam zelo dober odnos z Gigijem Dall'Igno, še iz časov, ko sem dirkal na 125 cc motorju. Zaupava si, kot dirkač in kot tehnik in imava človeški odnos," je za uradno spletno stran prvenstva motoGP vse skupaj hitro zanikal Lorenzo. "Tako da je res, da me je poklical za moj rojstni dan (4. maj, op. p.) in pogovarjala sva se o najinih življenjih, najinih družinah, toda nič poklicnega," je še pojasnil Lorenzo, ki bo v sezoni 2020 opravljal vlogo testnega dirkača Yamahe, a vprašanje je, koliko časa bo zaradi vseh omejitev, ki jih je prinesel novi koronavirus, sploh sedel na motorju.

"Trenutno sem zelo srečen, uživam v veliko stvareh, ki jih prej kot poklicni dirkač nisem mogel početi. Toda ne morem reči, da ne pogrešam občutka biti in proslavljati z ekipo,"je priznal Španec, nato pa medijem in uporabnikom spletnih forumov vrgel novo kost za glodanje. "Tudi zato, če se bosta priložnost ali klic za osvojitev prvenstva pojavila, sem ponudbi pripravljen prisluhniti in jo preučiti. Zame je namreč zmagovanje stvar, ki me prebudi in me motivira," ambicij ne skriva Lorenzo, ki tako na nek način daje vedeti, da se je pripravljen vrniti v motociklistično karavano.