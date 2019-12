Rossi: Lorenzo k Yamahi? Če vam povem po resnici ...

Jorge Lorenzo je pred dnevi dejal, da se bo vrnil v dirkaške bokse, kot kaže bo njegova odsotnost precej krajša, kot je mislil. Le dober mesece je od Špančeve upokojitve in slovesa od moštva Honde. Precej boljše rezultate je imel pri Yamahi, kjer je osvojil tri naslove svetovnega prvaka. Lorenzo ima še vedno pogodbo z Hondo do 31. decembra, zato bo verjetno na začetku januarja že uradno povedal, kakšni so njegovi načrti.

Kot poročajo španski in italijanski časniki, je odprto mesto testnega dirkača pri Yamahi in Lorenzo je idealen kandidat za to "službo". Yamaha je končala sodelovanje z Jonasom Folgerjem in potrebuje "izkušenega evropskega dirkača", kot je dejal športni direktor Yamahe Lin Jarvis. Sprva so se zanimali za Johanna Zarca, a bo slednji nadaljeval kariero pri Ducatiju.

Zanimivo je tudi, kako na vse skupaj gleda Valentino Rossi, saj sta bila z Lorenzom dolgo časa moštvena kolega in bila so obdobja, ko sta bila v dobrih in tudi slabih medsebojnih odnosih. "Imeti Lorenza za testnega dirkača? Če vam povem po resnici, če se vrne na stezo na Yamahi, bi bili močni, res ga potrebujemo kot testnega dirkača. Težava je, da Jorge želi veliko denarja in pri Yamahi ga je težko dobiti (v smehu). Rad bi ga imel za testnega dirkača, ker je hiter in bi nam zelo pomagal,"je za La Gazzetta dello Sport dejal dirkaški Doktor.