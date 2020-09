Lorenzov oče brez dlake na jeziku: 'Honda ima veliko težavo'

Honda se na prvih šestih dirkah sezone ni razveselila niti ene uvrstitve na stopničke. Kar pet osvojenih "trojnih kron" v zadnjih osmih letih, ko je za Repsol Hondo nastopal Marc Marquez, se zdi le še bled spomin. A po mnenju Chicha Lorenza, očeta Jorgeja Lorenza, je to le dokaz tega, kako odvisna je bila japonska tovarna od katalonskega zvezdnika. To je ne nazadnje na lastni koži spoznal tudi Jorge Lorenzo, ki je v taboru Repsol Honde zdržal vsega eno sezono in bil ob sicer resda pogostih težavah s poškodbami daleč od boja za najvišja mesta.

"Marquez je zelo agresiven dirkač, ki je moral za dirkanje v svojem slogu veliko delati na mišični masi. Bolj kot ne gre za bodibilderja," je v izjavah na svojem kanalu na YouTubu dejal Chicho Lorenzo. "Vseeno mu je, če je motocikel težko premikati, saj mu ga z njegovo močjo in agresivno vožnjo uspeva spuščati, motocikel pa se obnaša tako, kot si želi on. Honda ima veliko težavo. Stavili so na razvoj motocikla le za Marqueza, nihče drug pa z njim ne more biti hiter. To velja tudi za njegovega brata (Alexa Marqueza, op. a.). Zdaj se je poškodoval in Honda ne more do dobrih rezultatov. Obstaja le ena rešitev: razvijati motocikel v Marquezovi smeri, a imeti tudi alternativo, ki bi omogočala lažje dirkanje."

'Poglejte, kaj se dogaja pri KTM'

V tem pogledu je Chicho Lorenzo pohvalilDanija Pedroso, dolgoletnega člana Repsol Honde, ki zdaj opravlja naloge testnega dirkača pri avstrijskem KTM, prvi rezultati pa so zdaj vidni tudi v naši severni soseščini, kjer so se v tej sezoni že razveselili zgodovinskih zmag Južnoafričana Brada Binderjain Portugalca Miguela Oliveire.

"Ko je Marc prišel k Hondi, je Pedrosa razvil motocikel in z njim je bilo relativno lahko dirkati, saj je Dani dirkač, ki ni tako mišičast in nima takšnega razpona. A rezultati so tisti, ki so odločilnega pomena,"je dodal Chicho Lorenzo."Glede na to, da je Marquez dosegal boljše rezultate kot Dani, so inženirji začeli razvijati motocikel v smeri, ki jo je od njih zahteval. Motocikel, s katerim je težko dirkati, zelo agresiven, zelo telesno naporen. Prva žrtev je bil Dani, ki je moral oditi. Prišel je Lorenzo in spoznal, da mu bo motocikel povzročal velike težave, predvsem drugačno vpetje sprednjega kolesa,"je dodal oče nekdanjega svetovnega prvaka.

"Ni mu uspelo najti načina, da bi na sprednjo gumo prenesel težo, si zagotovil oporo in pridobil na samozavesti. Ni le dosegal slabih časov, poleg tega so prišle še poškodbe, na koncu pa je vrgel puško v koruzo ravno v trenutku, ko je Honda začela razvijati motocikel v njegovi smeri. Samo poglejte, kaj se dogaja pri KTM. Pedrosa je testni dirkač in motocikel močno razvija. Najprej je zamenjal šasijo, da bi ga bilo lažje voditi. Dokaz tega je, da so tako Pol (Espargaro) kot Binder in Oliveira vsi zelo hitri. Ko se lahko na enem motociklu izkažejo tako različni dirkači, je to dokaz, da je z njim lahko dirkati,"je sklenil Chicho Lorenzo.