'Rossi se ne bo upokojil še najmanj dve sezoni'

Luca Mariniodlično poznaValentina Rossijain si lasti pravico, da o njem kakšno zanimivost deli tudi s športno javnostjo. Italijanski časnik Gazzetta Dello Sportga je v obsežnem intervjuju spraševal o podrobnostih iz zasebnega življenja, kar Mariniju ni bilo prav všeč in o tem ni govoril, je pa razveselil armado navijačev Valentina Rossija. "Dobro ga poznam. Čeprav nerad govori o prihodnosti pa, predvsem med vrsticami, rad poved, da še ne misli odnehati. Pravzaprav si še ne predstavlja življenja po dirkaški karieri," je povedal 21-letni Marini. "Ima tisto iskrico v očeh, kot jo imajo otroci, ko delajo kakšno stvar, ki jim je zelo pri srcu. Valentino je še povsem predan motociklistični karieri. Težko si ga predstavljam po njej," je priznal dirkač razreda moto2 in podkrepil svoje razmišljanje še z nekaj dejstvi. "Privilegiran sem in Valentina videvam na treningu, kot tudi v zasebnem življenju. Če si z njim ves čas, potem ti je jasno, da zanj možnost konca kariere ta hip sploh ne pride v poštev. Na treningu ga skorajda ne smeš premagati. Zelo ne rad izgublja. In če se to slučajno zgodi, zahteva povratni dvoboj," je milanskemu rožnatemu časniku še zaupal Marini. Valentino Rossi je z Yamaho pogodbeno vezan vse do leta 2020. "Kot ga vidim, trenutno sploh ne razmišlja o upokojitvi. Prav gotovo ga bomo gledali še najmanj naslednji dve sezoni."