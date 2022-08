Marini: Rastemo iz dirke v dirko, drugi del sezone bomo zaznamovali prav mi

Še malo in spet bo šlo zares. Tekmovalne motociklistične pavze bo nepreklicno konec v petek, ko so v Silverstonu na vrsti prosti treningi vseh razredov pred VN Velike Britanije. Luca Marini, ki je večji del svoje kariere preživel v senci precej slavnejšega (pol)brata Valentina Rossija, komaj čaka, da spet zahrumi v garažah. Z rezultati, ki jih je nizal v lanski sezoni s precej slabšim motorjem od konkurentov, je že opozoril nase, Ducatijeva družina pa ga je ob prestopu v ekipo Sky VR46 Avintia nadgradila z boljšim materialom za sezono 2022. Potenciala, kot sam trdi, pa še ni povsem izkoristil. Prenos celotnega dirkaškega vikenda bo na VOYO in Kanalu A.

Luca Marini v razredu motoGP v sezoni 2022 vozi za Rossijevo ekipo VR46 Racing Team, družbo v garaži pa mu dela moštveni kolega Marco Bezzechi, še lani dirkač razreda moto2. "Motocikel smo dodatno okrepili z določenimi nastavitvami. Med pavzo v garaži nismo spali in pričakujem več od drugega dela sezone," je pogovor za Corriere Dello Sport začel 24-letni italijanski dirkač, ki se je v pretekli sezoni s konkurenti kosal z dve leti starim materialom in bil kar konkurenčen najboljšim.

Dirkaško dogajanje se po poldrugem mesecu pavze nadaljuje ta konec tedna v Silverstonu. Podaljšani vikend pred VN Velike Britanije odpira petkov prosti trening. Prenos bo na VOYO.

"Bilo je bistveno slabše. Vse je bilo veliko težje. Vse skupaj je bilo precej bolj stresno, saj tehnični paket ni bil na ravni najboljših dirkačev, seveda zato pritiskaš nase, da bi naredil še nekaj dodatnega. To je po mojem mnenju bila težava v pretekli sezoni, saj nisem mogel voziti mirno, z osredotočenostjo, niti uživati v trenutku," se borbe s konkurenco spominja Rossijev polbrat, ki je v tekoči sezoni zaenkrat osvojil 52 točk in zaseda 15. mesto v skupni razvrstitvi. "Glede na moč dirkalnika sem pričakoval več točk, a imeli smo kar nekaj smole na dirkah, tako da mislim, da bo v drugem delu sezone precej bolj, kar se tiče točkovnega zbira. Poletna testiranja so bila mirna in užival sem v občutku na motociklu. Igrali smo se z nastavitvami in mislim, da smo v nameri uspeli. Tudi oprijem zadnje pnevmatike je bil boljši kot pred poletnim tekmovalnim odmorom," je poudaril 19. uvrščeni dirkač pretekle sezone (41 točk), ko je vozil v vlogi novinca v elitnem razredu motoGP, tako da ima v tej sezoni razumljivo precej višje apetite.

icon-expand Francesco Bagnaia in v ozadju Luca Marini FOTO: AP

Že ta konec tedna, ko bo v Silverstonu šlo za VN Velike Britanije. "Komaj čakam, da preverimo, kako se bo GP21 obnašal po tekmovalnem premoru." Marini upa, da bo ekipa nadaljevala tam, kjer je končala pred pavzo. "Bili smo v vzponu, tako da je škoda, da se je prvi del končal. Ujeli smo zalet in sedaj moramo ostati na tem nivoju oziroma se še izboljšati." Občutek na testiranjih ga ne bo izdal. "Mislim, da niso uranjene napovedi, da bomo precej bolj konkurenčni v boju za najvišja mesta, kot smo bili na začetku sezone. Prepričan sem, da lahko nadaljevanje zaznamujemo prav mi."

icon-expand Marco Bezzecchi FOTO: AP

Bezzechi: Baterije so polne, motiv pa najvišji možen

Mikrofon časnika Corriere Dello Sport je nato prevzel moštveni kolega Luca Marinija Marco Bezzecchi, ki se je v prvem delu posladkal s prvo uvrstitvijo na zmagovalne stopničke v karieri sploh in to prav na zadnji dirki pred odmorom.

Po enajstih dirkah je v skupni razvrstitvi krepko v vodstvu Fabio Quartararo, ki ima 172 točk. Aleix Espargaro je pri 151 točkah, Johann Zarco je tretji s 114, Francesco Bagnaia pa jih ima točno 106 .

Bil je Assen in bila je VN Nizozemske, ko je 23-letni Italijan zaostal le za rojakom Francescom Bagnaio. "Če je Luca obžaloval odhod na počitnice, sem lahko sam še bolj nezadovoljen, ker se je tekmovanje prekinilo po VN Nizozemske. Še vedno mi ne gre iz glave, kaj nam je uspelo. Upam le, da so občutki ostali in da bom tudi v nadaljevanju še kdaj uspel ujeti stopničke. Assen pa je dokaz, da lahko." Silverstone je, kot sam trdi, čisto po njegovem kroju. "Zelo mi leži steza in komaj čakam, da se vse skupaj začne s petkovim prostim treningom. Želimo biti med najbolj napadalnimi ekipami drugega dela sezone," sporoča debitant v kraljevem razredu motoGP, ki je v dosedanjem delu sezone zbral 55 točk in zaseda 14. mesto na razpredelnici, mesto pred klubskim kolegom Luco Marinijem.