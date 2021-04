Marini: Za zdaj sem daleč od najboljših, moj cilj je deseterica

"Nisem preveč zadovoljen. Na dirki imamo več težav, kot bi si želeli, v kvalifikacijah in na prostih treningih pa precej manj. Ko pride dirka, pa pridejo tudi problemi. Pričakoval sem boljši rezultat na Portugalskem, saj mi dirkališče zaradi hitrih ovinkov načeloma leži. Mislim pa, da sem se veliko naučil na teh treh dirkah in bom odslej–prepričan sem v to–bolj konkurenčen v boju za prvo deseterico." Marini je "klubski" kolega rojaka Enee Bastianinija. "Zelo je napredoval. Mislim, da bo mešal štrene najboljšim. Prvih deset v kraljevem razredu je zelo močnih, zato je za nas mlade dirkače velika stvar, če se zapeljemo med najboljše dirkače. Zavedam se, da za zdaj še nisem konkurenčen najboljšim, še veliko se moram naučiti. Potencial je, to je važno."