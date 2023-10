M. Marquez in A. Espargaro ne dvomita: Jorge Martin bo novi prvak

VN Japonske so zaznamovale vremenske razmere in deževno vreme je najbolje izkoristil dirkač Pramaca Jorge Martin, ki je zmagal na sobotni sprint dirki in nedeljski dirki. Tako je zaostanek 13 točk za Francescom Bagnaio (Ducati Lenovo) pred preteklim koncem tedna zmanjšal na zgolj tri točke. Nedeljska zmaga je bila njegova prva v dežju in prva na dirki, ki je bila zaradi vremenskih razmer skrajšana. Bo na koncu odločilna tudi pri osvojitvi njegovega prvega naslova?

"Počutim se zelo sproščeno. Motocikel je takšen, kakršen je, in tisočkrat sem že rekel, da je to moj motocikel. Zdaj ga vse bolj poznam, vse bolj samozavesten sem in upam, da se bo to nadaljevalo. Tudi v Indoneziji rad dirkam in upam, da bom tudi tam tako užival," je pred naslednjo veliko preizkušnjo na VN Indonezije dejal Martin. Zmagal je na zadnjih treh zaporednih sprint dirkah in na dveh od zadnjih treh nedeljskih dirk.