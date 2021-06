Marquez: Vrnitev gledalcev? Veselje enako zmagi na dirki

Vrnitev Marca Marqueza po hujši poškodbi in daljši rehabilitaciji ne poteka povsem po okusu armade navijačev 26-letnega Španca, razvajene od uspehov. Tudi zadnja dirka v Mugellu je pokazala, da Marquez še ni pravi in bo za vrnitev v šampionsko formo potreboval še kar nekaj časa. "Čeprav izkupiček iz Mugella ni takšen, kot bi ga želeli, pa vse le ni bilo tako slabo. Nedeljska dirka ni potekala po načrtu, a je skupna ocena podaljšanega vikenda v Italiji pozitivna," zaCorriere Dello Sport sporoča serijski šampion iz Cervere. "Po takšni dirki, ki ni prinesla ravno veselja, je še najboljše to, da si dirke sledijo in da je pred duri nova preizkušnja," je opazil starejši od bratov Marquez. "Vemo, kje smo trenutno, in vemo tudi, kam bi radi prišli. A za vse je potreben čas. Nič ne gre čez noč. Tako kot sem potreboval več časa od pričakovanj za popolno rehabilitacijo po neprijetni poškodbi, potrebujem sedaj nekaj časa, da se vsaj približno vrnem v staro formo," je realen Marc Marquez, ki se pred domačo dirko v Montmelu pripravlja na ustaljen način. "Na obveznosti, ki nas čakajo, se pripravljamo tako, kot smo se pripravljali na dirko v Mugellu. Z maksimalno koncentracijo in željo po izboljšanju. V Italiji se kljub slabšemu končnemu izplenu vendarle lahko oprimemo določenih izboljšav, ki nam bodo pomagale na sedmi dirki sezone."