Martin: Vse se dogaja hitro. Morda prehitro

Mladi dirkač je vnovič dokazal, da je prehod v dirkaško elito preživel brez posebnih prask in je že v tej "rookie" sezoni konkurenčen najhitrejšim. Martin, ki je moral zaradi poškodbe izpustiti uvodne štiri dirke, je v nadaljevanju motociklistične sezone med najbolj vročimi dirkači v karavani. Prvo in tretje mesto na zadnjih dveh dirkah novinca med elito kar naenkrat postavlja med favorite za najvišja mesta prav na vsaki preizkušnji. Tako bo tudi na prihajajoči VN Velike Britanije v Silverstonu. " Za mano je turbulentno obdobje. Najprej padec in poškodba ter prisilni počitek na nekaterih uvodnih dirkah, nato pa velika zmaga in tretje mesto. Znašel sem se v zmešnjavi čustev, težko sem vse skupaj 'predelal' v glavi. Potrebujem še nekaj časa. Dirkaška vikenda v Avstriji sta moje življenje obrnila na glavo ," je za Corriere dello Sport priznal eden bolj vročih dirkačev karavane ta hip. " Še kar ne morem verjeti, ne kažem čustev, ker sploh še nisem dojel tiste zmage v Spielbergu. Ta uspeh posvečam vsem, ki so mi pomagali na moji poti, " je dejal novi zmagovalec v motoGP.

"V tej sezoni se zame osebno vse dogaja izjemno hitro – tako hitro, da se vsega sploh ne zavedam. Na srečo si dirke sledijo, tako da nimam časa za razmislek. Vsak vikend posebej moram biti kar najbolj osredotočen na obveznosti na stezi. Dobro se počutim, poškodba je preteklost in trenutno uživam v dobri formi. Hvala ekipi," je še poudaril 23-letni Španec, ki pričakuje, da bo v Silverstonu vnovič mešal štrene najboljšim. "Morda je tista velika nevšečnost v Portimau, ki me je za nekaj časa prisilno oddaljila od dirkališč, celo dobro vplivala name. Želel sem se vrniti šampionsko, nisem se hotel vrniti zgolj zaradi vrnitve. Uspelo mi je naravnati glavo, odmislil sem padec in mislim, da sem se vrnil še veliko močnejši. Naj traja ta samozavest, naj traja forma," sporoča Martin, ki poudarja, da se vse okoli njega v tej sezoni suče zelo hitro ... "Najprej veselje, ker sem prišel med dirkaško elito, nato veselje ob dobrem nastopu, prvih točkah. Prišla je tudi zmaga, prišlo je tretje mesto in apetiti so narasli – tako moji kot apetiti ekipe, ki – mimogrede – opravlja fantastično delo. Seveda tako kot vsi sanjam tudi velike stvari. Nekoč bi rad postal svetovni prvak. To se mi ne zdi nemogoča misija. Mar ne?" VN Velike Britanije bo za Španca nov velik izziv. "Poznam stezo, nisem pa se na njej preizkusil v razredu motoGP. Čaka nas zahtevno delo, a za sabo imamo dva vrhunska rezultata, zato vemo, da smo na pravi poti. Lažje je, če tvoje delo spremljajo tudi dobri rezultati. V garaži smo polni elana in pripravljeni na nove velike stvari," je pogovor za italijanski časnik Corriere dello Sport sklenil Jorge Martin in za konec spet pohvalil delo ekipe Pramac.

Spored dirk v razredu motoGP v letu 2021:

28. marec: Katar (Losail), zmagovalec Maverick Vinales (Špa/Yamaha)

4. april: Katar (Losail), zmagovalec Fabio Quartararo (Fra/Yamaha)

18. april: Portugalska (Algarve), zmagovalec Fabio Quartararo (Fra/Yamaha)

2. maj: Španija (Jerez), zmagovalec Jack Miller (Avs/Ducati)

16. maj: Francija (Le Mans), zmagovalec Jack Miller (Avs/Ducati)

30. maj: Italija (Mugello), zmagovalec Fabio Quartararo (Fra/Yamaha)

6. junij: Katalonija (Barcelona), zmagovalec Miguel Oliveira (Por/KTM)

20. junij: Nemčija (Sachsenring), zmagovalec Marc Marquez (Špa/Honda)

27. junij: Nizozemska (Assen), zmagovalec Fabio Quartararo (Fra/Yamaha)

8. avgust: Avstrija, VN Štajerske (Spielberg), zmagovalec Jorge Martin (Špa/Pramac Racing)

15. avgust: Avstrija (Spielberg), zmagovalec Brad Binder (Jar/KTM)

29. avgust: Velika Britanija (Silverstone)

12. september: Aragon (Alcaniz)

19. september: San Marino (Misano)

3. oktober: Japonska (Motegi)

17. oktober: Tajska (Buriram)

24. oktober: San Marino (Misano) *namesto VN Malezije

7. november: Portugalska (Algarve)

14. november: Valencia (Ricardo Tormo)