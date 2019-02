Mama Valentina Rossija: O rivalstvu z Marquezom se bodo pisale legende

Kariere, ki je kot vsaka druga imela svoje vzpone in padce. A precej več je bilo prvih, ki so zaznamovali izjemno športno in obenem življenjsko pot enega največjih motociklističnih dirkačev v zgodovini.



Valentino Rossise bo 10. marca v Katarju podal v boj za svoj deseti naslov svetovnega prvaka v kraljevem razredu MotoGP, s čimer bi nedvomno spisal posebno poglavje v zgodovini vrhunskega motociklističnega športa. Dirkačeva mama Stefania Palma je v pogovoru za italijanske medije razkrila marsikaj zanimivega, med drugim je spregovorila tudi o sinovi neuničljivi volji in želji, da bi kariero sklenil z osvojitvijo desetega, jubilejnega naslova svetovnega prvaka. "Moje mnenje ni povsem v skladu z Valentinovim, saj se mi zdi, da je njegova želja za 10. naslovom včasih prevelika. Ta misel ga ovira pri vsakdanjih rečeh, moral bi se bolj sprostiti in uživati na motociklu. O drugih zadevah preprosto ne bi smel razmišljati," je uvodoma dejala mama skoraj 40-letnega Valentina (rojstni dan bo praznoval 16. tega meseca), ki očitno premore še veliko motivacije, da se bo tudi v letošnjem koledarskem letu podal v (enakovreden) boj za največje dosežke s precej mlajšimi kolegi.