Mandalika ponudila dramo, glavno vprašanje pa ostaja odprto

Velika nagrada Indonezije je pred rekordnim številom navijačev ponudila motociklistični konec tedna, poln napak, drame in nepričakovanih preobratov. Na razgretem asfaltu Mandalike se je znova pokazalo, kako nepredvidljiv je boj za naslov svetovnega prvaka, v katerem lahko že najmanjša napaka premeša karte in spremeni razmerja moči v prvenstvu. Raul Fernandez je prvič v karieri osvojil najboljši startni položaj v kvalifikacijah, s čimer si je zagotovil start s prvega mesta tako na sprintu kot na nedeljski dirki. Vendar se je sprint zanj končal nesrečno, saj je po padcu utrpel dva zloma prstov. Kljub bolečinam in poškodbi je v nedeljo pokazal izjemno borbenost, odpeljal junaško dirko in jo končal na drugem mestu. S tem je poskrbel za enega najbolj impresivnih nastopov konca tedna na Mandaliki. "Sploh ne vem, kaj naj rečem. Zame je bilo vse skupaj izjemno težko. Ko sem padel, sem takoj pogledal svojo roko in vedel, da nekaj ni v redu. Še pred obiskom zdravniške klinike sem vedel, da sem si zlomil prst, in to tistega, s katerim običajno zaviram. Ko sem se zjutraj usedel na motocikel, da bi preveril, ali lahko sploh dirkam, sem ugotovil, da težava ni v krmilu, temveč v tem, kako bom lahko zaviral. Ekipa je zato nekoliko prilagodila položaj moje roke in spremenila tudi položaj zavorne ročice," je Španec priznal po dirki in dodal: "Po 13 ali 14 krogih sem bil že skoraj povsem izčrpan. Bolečina je bila izjemna, najtežje pa je bilo ostati zbran, nadzorovati motocikel in se izogniti napaki."

Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

Sedemkratni svetovni prvak v najelitnejšem razredu Marc Marquez je v Indonezijo pripotoval z dvema točkama zaostanka za vodilnim Jorgejem Martinom, s prav tolikšnim primanjkljajem pa se tudi poslavlja od azijskega prizorišča. Vodilni v skupnem seštevku Martin je po dirki priznal, da se ves konec tedna ni najbolje počutil na motociklu, čeprav je bil z doseženim tretjim mestom zadovoljen. Kljub težavam ostaja optimističen pred nadaljevanjem sezone. Prepričan je, da je Aprilia prebrodila zahtevnejše obdobje in da bo na naslednjih dirkah lahko še konkurenčnejša: "V zadnjem času sem bil na vseh stezah dosleden in zelo hiter. Naslednje dirke vidim kot obetavne. Premagali smo težaven del za Aprilio in od zdaj naprej smo lahko vedno konkurenčni," je poudaril. "Iz Indonezije odhajam kot vodilni, z enako prednostjo in z eno dirko manj pred koncem. Kot sem vedno govoril, prednost pride in gre. Pomembno je, da ostaneš v boju. So dnevi, ko pridobiš točke, in dnevi, ko jih izgubiš, a najpomembneje je, da ne delaš napak in iz vsake dirke iztržiš največ," je še dejal Martin. Razmerje moči na vrhu tako ostaja nespremenjeno, toda zgodba prvenstva je dobila novo poglavje v obliki zmagovalca VN Indonezije.

Z zmago, na katero je čakal 133 dni, se je Italijan Marco Bezzecchi znova vmešal v boj za naslov svetovnega prvaka. Njegov uspeh je imel še poseben pomen, saj je Italijanom prinesel jubilejno 300. zmago v razredu MotoGP. Bezzecchi tako za Špancema zaostaja 44 oziroma 46 točk. Po dirki je bil Italijan presrečen: "Zelo, zelo sem vesel, da sem spet na najvišji stopnički," je dejal 27-letnik, ki je po napetem boju z Raulom Fernandezom poudaril tudi zasluge svoje ekipe. "Z Raulom (Fernandezom) sva imela lep boj. Mislim, da si takšen rezultat zasluživa tako jaz kot celotna ekipa, še posebej oni, saj nikoli ne nehajo delati. Z mano so prestali tudi težke čase," je še dodal. Mandalika je tako pustila več vprašanj kot odgovorov. Do konca sezone je še pet dirkaških koncev tedna, zato bo v boju za naslov svetovnega prvaka odločala lahko usodna že najmanjša napaka. Medtem ko je v razredu MotoGP razplet še povsem odprt, pa je v Moto3 zgodba že dobila svojega junaka.

Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) je namreč na veliki nagradi Indonezije potrdil naslov svetovnega prvaka in izjemno sezono kronal z zanesljivo zmago. Mladi Španec se je s tem vpisal v zgodovino motociklizma kot šele četrti dirkač, ki je naslov svetovnega prvaka v katerem koli razredu osvojil že pet dirk pred koncem sezone. Pred njim je takšen podvig uspel le legendam, kot so že prej omenjeni Marc Marquez, Giacomo Agostini in Mike Hailwood.

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