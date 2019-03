Marc je očitno povsem okreval: Z motornimi sanmi divjal po zasneženem pobočju

Marc Marquezje že večkrat dokazal in potrdil, da je velik ljubitelj vseh vej avto-moto športa. Sedemkratni motociklistični svetovni prvak se je tako lansko poletje preizkusil za volanom dirkalnika Formule 1 in v avstrijskem Spielbergu s svojo natančnostjo in hitrostjo navdušil marsikaterega aktivnega in nekdanjega dirkača. Pod mentorstvom Marka Webbraje v Avstriji preizkusil dirkalnik F1 in nanizal nekaj izjemno hitrih krogov. Mnogi so celo dejali, da ga, če bi si želel, v prihodnosti čaka tudi kariera v kraljici moto športa.

A to ni edini 'podvig' izjemnega Španca v zadnjih letih. Pred leti se je tako s svojim motociklom spopadel s slovitim Streifom v Kitzbühlu. Da ima rad sneg in zimo, pa je dokazal tudi tokrat, ko se je pred dirko za VN Argentine v bližnji Andori preizkusil v vožnji z motornimi sanmi. Čeprav je decembra prestal operacijo ramena in mu pri moštvu Honda zaenkrat še odsvetujejo pretirano treniranje na motokros motociklu, pa tokrat Španec ni mogel iz svoje kože. Na zasneženih strminah je vnovič dokazal, da je mojster dirkanja ne glede na to, ali je podlaga asfalt, makadam ali celo zasneženo pobočje.

Marquez je sicer uvodno dirko za VN Katarja končal na drugem mestu. Le za nekaj tisočink sekunde ga je na uvodni dirki sezone že drugo leto zapored ugnal Andrea Dovizioso. Priložnost za maščevanje pa bo trikratni zaporedni prvak elitnega razreda imel že zelo kmalu, saj bo 31. marca na sporedu že druga dirka sezone. Najboljši dirkači pa se bodo za zmago pomerili na dirkališču Termas de Rio Hondo v Argentini.