MotoGP

Marc Marquez: Barcelona ni ena mojih najljubših stez

Barcelona, 04. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Prihajajoči vikend je namenjen 15. motociklistični dirki sezone, ko se bodo dirkači borili na VN Katalonije. V Barceloni se bo znova skušal dokazati španski dirkač Marc Marquez, ki je prepričljivo vodilni v prvenstvu. Pred drugouvrščenim dirkačem, bratom Alexom Marquezom, ima namreč kar 175 točk prednosti. Dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, začnemo že v petek s prvimi prostimi treningi.

Marc Marquez si lahko v Misanu (12.–14. september) že zagotovi naslov svetovnega prvaka.
V Barceloni pred domačimi navijači se bo za Marca Marqueza odvila 15. dirka te motociklistične sezone. In ker mu je šlo do sedaj vse kot po maslu, se zdi, da se bo želel vodilni dirkač prvenstva dokazati tudi na domačem dirkališču. Na krilih 14 zaporednih zmag Španec hitro drvi proti dolgo pričakovanemu sedmemu naslovu svetovnega prvaka v kraljevem razredu.

In čeprav si dirkač italijanskega moštva naslova prvaka ne more zagotoviti že ta konec tedna v Kataloniji, njegova prevlada pomeni, da lahko Ducati potrdi konstruktorski naslov za sezono 2025.

Italijani so bili v letošnji sezoni premagani le dvakrat, in sicer na VN Francije in VN Velike Britanije, imajo pa kar 276 točk prednosti pred Aprilio. Ducati bo osvojil šesti zaporedni konstruktorski naslov, če bo Barcelono zapustil z vsaj 259 točkami naskoka.

VN Katalonije
VN Katalonije FOTO: 24ur.com

Za to je seveda najbolj zaslužen ravno Marc Marquez, ki ima do sedaj odlično sezono. Z izjemo VN Amerik in VN Španije, kjer je padel, ter sprinta v Silverstonu, kjer je za Gresini slavil njegov mlajši brat Alex Marquez, je bil vedno najhitrejši na stezi. 

Kako bo tokrat? Sicer rezultati iz prejšnjih sezon dirkaču ne vlivajo veliko upanja, saj je v kraljevem razredu tam slavil le dvakrat, leta 2014 in 2019. Toda letos je že dokazal, da zmore, saj je osvojil tudi nekatera druga njemu "neljuba" dirkališča (Katar, Assen in Avstrija). 

"To ni ena mojih najboljših stez, vsaj na papirju in če pogledamo same rezultate," je dejal Marquez. "V vsakem primeru pa je to moja domača dirka in vzdušje, ki ga ustvarijo navijači, je vedno nekaj posebnega. Biti moramo povsem osredotočeni in skušati privoziti čim več točk, saj ta steza močno poudarja vozniške in tehnične sposobnosti naših tekmecev," je še dodal.

Da bi imel dirkač na naslednji dirki v Misanu prvo matematično možnost za osvojitev naslova, mora ta konec tedna svojo prednost povečati na vsaj 185 točk.

