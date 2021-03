Marquez bo izpustil Katar, se bo vrnil na VN Portugalske?

Zdravniki so 15 tednov po operaciji nadlahtnice zaradi infekcije sicer podali pozitivno klinično sliko in Marcu Marquezu dovolili večje obremenitve na poti do popolnega povratka, odsvetovali pa dodaten pritisk, ki bi ga za nadlahtnico imelo sodelovanje v dirkaškem koncu tedna. "Po zadnjih analizah zdravstvenega osebja so mi odsvetovali nastop v Katarju z željo, da nadaljujem po začrtani poti okrevanja v zadnjih tednih," je dejal dirkač iz Cervere. Nazadnje je dirkal lani julija, ko je v Jerezu grdo padel in zaradi številnih težav nato izpustil celotno sezono. "Seveda bi si želel nastopiti na prvih dirkah, ampak moram nadaljevati okrevanje, da se v kar najboljši formi vrnem na dirkališča," je še pristavil šestkratni svetovni prvak v kraljevskem razredu motociklizma.