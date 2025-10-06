Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Marc Marquez bo zaradi poškodbe izpustil naslednji dve prizorišči

Madrid, 06. 10. 2025 19.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
10

Potem ko je Marc Marquez na Japonskem osvojil naslov svetovnega prvaka, je dirko v Indoneziji po grdem trku z Marcom Bezzecchijem končal v pesku. Po povratku v Španijo je prestal več pregledov, rezultati pa so pokazali, da gre za zlom korakoidnega odrastka na lopatici. Obenem so potrdili, da ni prišlo do premika nobene kosti.

Zdravniška ekipa se je odločila za način zdravljenja, ki vključuje počitek in imobilizacijo poškodovane rame, dokler ne pride do popolnega celjenja in utrditve zloma. To pomeni, da Marc Marquez ne bo nastopil na prihajajočih dirkah za VN Avstralije in VN Malezije. Čakajo ga tedenski zdravniški pregledi, datum vrnitve na motocikel pa bodo določili glede na hitrost okrevanja.

"Na srečo poškodba ni hujša, vendar je pomembno spoštovati čas okrevanja. Želim se vrniti pred koncem sezone, vendar brez prenagljenosti in v skladu z zdravniškimi priporočili. Tako moji osebni kot tudi glavni cilji ekipe so že doseženi, zato je zdaj prioriteta, da se pravilno pozdravim in vrnem stoodstoten," je o poškodbi povedal novopečeni svetovni prvak razreda motoGP.

motogp marc marquez padec poškodba
Naslednji članek

Marquez po grdem padcu: Še poceni sem jo odnesel

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tenma
06. 10. 2025 20.18
Sramotilno za rumeno sekto, da nekomu privoščijo poškodbe, potem se pa čudijo k rositi vsi obračajo hrbte...
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
06. 10. 2025 20.17
Edina dobra stvar Marquezove odsotnosti je, da bomo gledali motoGP, kjer bodo vsi dirkači naenkrat videti vrhunski
ODGOVORI
0 0
Miha1999
06. 10. 2025 20.10
+3
No sedaj ko je MM na bolniški in ima Bagnai isti motor kot MM oz.z krajšimi vilicami, lahko pokaže kaj zna, se pravi na polno, na zmago. Marc počasi in naslednje leto na polno.
ODGOVORI
3 0
Astor15
06. 10. 2025 20.01
+0
MM-u svetujem, da se oglasi pri Doohanu, ker je največji strokovnjak za zlome. Mu bo on povedal, kako se to lahko pozdravi v nekaj dneh.
ODGOVORI
1 1
b78
06. 10. 2025 19.30
-8
Hitro okrevanje
ODGOVORI
3 11
huperz
06. 10. 2025 20.15
Ne rabi, do marca je lahk frei
ODGOVORI
0 0
ummax
06. 10. 2025 19.27
-7
So ga prepozno torpedirali. Je pa res, da ga do tej dirke niti niso mogli, ker ga niso videli...
ODGOVORI
5 12
Monster_cat
06. 10. 2025 19.24
-12
bravo bežeči rupa votla!
ODGOVORI
2 14
RedCoat
06. 10. 2025 19.28
+11
zmankalo tablet?
ODGOVORI
12 1
Monster_cat
06. 10. 2025 19.40
-4
Verjetno mas kksno viska.....glede na sezono?
ODGOVORI
1 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256