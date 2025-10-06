Marc Marquez bo zaradi poškodbe izpustil naslednji dve prizorišči

Zdravniška ekipa se je odločila za način zdravljenja, ki vključuje počitek in imobilizacijo poškodovane rame, dokler ne pride do popolnega celjenja in utrditve zloma. To pomeni, da Marc Marquez ne bo nastopil na prihajajočih dirkah za VN Avstralije in VN Malezije. Čakajo ga tedenski zdravniški pregledi, datum vrnitve na motocikel pa bodo določili glede na hitrost okrevanja.

"Na srečo poškodba ni hujša, vendar je pomembno spoštovati čas okrevanja. Želim se vrniti pred koncem sezone, vendar brez prenagljenosti in v skladu z zdravniškimi priporočili. Tako moji osebni kot tudi glavni cilji ekipe so že doseženi, zato je zdaj prioriteta, da se pravilno pozdravim in vrnem stoodstoten," je o poškodbi povedal novopečeni svetovni prvak razreda motoGP.