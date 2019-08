Marc Marquez: Dirka je bila mentalno zelo naporna

Marc Marquezje po dirki opozoril na to, da je bila preizkušnja zahtevna predvsem na mentalni ravni, saj dirkači zaradi prestavitve starta niso natančno vedeli, kaj lahko pričakujejo: "Že od začetka sem moral biti popolnoma osredotočen, saj je bil prvi zavoj ob startu dirke nekoliko razmočen. Yamahini dirkači so bili na ogrevanju zelo hitri, a so dirko začeli iz ozadja, zato sem moral od prve sekunde dalje držati visok ritem."



"Andrea Doviziosomi je na začetku dihal za ovratnik. Sam pa sem predvsem pazil, da si ne privoščim večje napake, saj sem v skupnem seštevku v zelo dobrem položaju. Po desetih ali enajstih krogih sem nekoliko privil na plin in razlika med mano in 'Dovijem' se je za malenkost povečala povečala, čeprav si nisem smel dovoliti takšnega tveganja kot v soboto."