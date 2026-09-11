Marc Marquez dobil prvi trening, Bezzecchi najhitrejši na drugem

Potem ko so mnogi pričakovali, da si bo Marco Bezzecchi že na petkovem dopoldanskem treningu tlakoval pot do prevlade v tem koncu tedna na stezi v Misanu, je v zadnjem krogu "udaril" prekaljeni maček Marc Marquez.

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Izjemni Katalonec (33), ki ne skriva, da ima še naprej velike težave z desno roko, je s časom 1:31.468 bržkone presenetil tudi po mnogih največjega favorita za zmago na nedeljski dirki za VN San Marina Marca Bezzecchija, ki je po prečkanju ciljne črte za devetkratnim svetovnim prvakom zaostal za sicer pičlih šest stotink sekunde.

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Raul Fernandez je zasedel tretje mesto (+0.133), četrti je bil mlajši od bratov Marquez, Alex Marquez (+0.180), peti pa izkušeni Francoz Johann Zarco (+0.182). Na drugem treningu pa je Bezzecchi (1:30.144) za dobro desetinko sekunde prehitel Marca Marqueza, medtem ko je Alex Marquez na tretjem mestu za italijanskim dirkačem za dodatnih sedem stotink sekunde.

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Moto2: Gonzalez dobil prvi, Agius pa drugi prosti trening

Če je bil na zadnjih treh dirkah neprepoznaven, je na današnjem prvem prostem treningu v Misanu Manuel Gonzalez (1:35.031) vnovič pokazal, zakaj je še vedno vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v srednjem motociklističnem razredu moto2.

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Španec je drugouvrščenega Avstralca Senno Agiusa prehitel za dobre tri stotinke sekunde (+0.035), medtem ko je tretjeuvrščeni Izan Guevara, ki v skupnem seštevku zaseda drugo mesto, zaostal za slabo desetinko sekunde (+0.090). David Alonso iz Kolumbije in še en španski dirkač Daniel Holgado sta s četrtim oziroma petim mestom dopolnila najhitrejšo peterico. Agius je na drugem treningu še izboljšal svoj čas in ciljno črto prečkal kot najhitrejši (1:34.142). Gonzalez na drugem mestu je zaostal za 12 stotink sekunde, tretjeuvrščeni Alonso pa še za dodatno stotinko več.

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Moto3: Kelso najhitrejši na prvem treningu, Almansa pa na drugem

Maximo Quiles, ki z 256 točkami trenutno premočno vodi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v razredu moto3, prvega treninga pred VN San Marina ni dokončal. Je pa zato svojo priložnost toliko bolj izkoristil avstralski dirkač Joel Kelso, ki je s časom 1:46.033 postavil previsoko letvico za konkurenco.

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Samo za občutek, kako hiter oziroma prepričljiv je bil Kelso, pove podatek, da je drugouvrščenega Avstrijca Lea Rammerstorferja prehitel za več kot pol sekunde (+0.533). Na tretje mesto se je zavihtel Španec Adrian Fernandez, ki je za Avstralcem zaostal za sekundo in desetinko. Veliko več se je gotovo pričakovalo tudi od trojca Alvaro Carpe - David Almansa - Brian Uriarte. Omenjeni zasedajo po vrsti drugo, tretje in četrto mesto v skupnem seštevku, a so bili tokrat daleč od najboljših mest. Carpe je uvodni trening zaključil na 19. mestu (+6.144), Almansa je bil 16. za zaostankom petih sekund in pol, Uriarte pa je zasedel 14. mesto (+5.184). Na popoldanskem treningu se je na stezi v Misanu najbolje znašel David Almansa (1:40.767), Kelso je tokrat zasedel drugo mesto (+0.402), medtem ko je Quiles pokazal povsem drugačen obraz in osvojil tretje mesto (+0.558).