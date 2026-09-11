Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marc Marquez dobil prvi trening, Bezzecchi najhitrejši na drugem

Misano, 11. 09. 2026 09.39 pred 10 minutami 3 min branja 5

Avtor:
A.V.
Marc Marquez

Karavana MotoGP se ta konec tedna nahaja v Misanu. Prvo zmago bo na kultnem dirkališču lovil Marco Bezzecchi. Italijan je nazadnje zmagal prav v domovini, maja je bil namreč najhitrejši v Mugellu. Na prvem prostem treningu je bil v nasprotju z napovedmi najhitrejši Marc Marquez, drugi je bil za mnoge največji favorit za zmago v Misanu Marco Bezzecchi, tretji pa je bil Raul Fernandez. Na popoldanskem treningu sta Bezzecchi in Marc Marquez zamenjala vlogi, medtem ko se je na tretje mesto zavihtel Alex Marquez.

Potem ko so mnogi pričakovali, da si bo Marco Bezzecchi že na petkovem dopoldanskem treningu tlakoval pot do prevlade v tem koncu tedna na stezi v Misanu, je v zadnjem krogu "udaril" prekaljeni maček Marc Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izjemni Katalonec (33), ki ne skriva, da ima še naprej velike težave z desno roko, je s časom 1:31.468 bržkone presenetil tudi po mnogih največjega favorita za zmago na nedeljski dirki za VN San Marina Marca Bezzecchija, ki je po prečkanju ciljne črte za devetkratnim svetovnim prvakom zaostal za sicer pičlih šest stotink sekunde.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Raul Fernandez je zasedel tretje mesto (+0.133), četrti je bil mlajši od bratov Marquez, Alex Marquez (+0.180), peti pa izkušeni Francoz Johann Zarco (+0.182). Na drugem treningu pa je Bezzecchi (1:30.144) za dobro desetinko sekunde prehitel Marca Marqueza, medtem ko je Alex Marquez na tretjem mestu za italijanskim dirkačem za dodatnih sedem stotink sekunde.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moto2: Gonzalez dobil prvi, Agius pa drugi prosti trening

Če je bil na zadnjih treh dirkah neprepoznaven, je na današnjem prvem prostem treningu v Misanu Manuel Gonzalez (1:35.031) vnovič pokazal, zakaj je še vedno vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v srednjem motociklističnem razredu moto2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španec je drugouvrščenega Avstralca Senno Agiusa prehitel za dobre tri stotinke sekunde (+0.035), medtem ko je tretjeuvrščeni Izan Guevara, ki v skupnem seštevku zaseda drugo mesto, zaostal za slabo desetinko sekunde (+0.090). David Alonso iz Kolumbije in še en španski dirkač Daniel Holgado sta s četrtim oziroma petim mestom dopolnila najhitrejšo peterico. 

Agius je na drugem treningu še izboljšal svoj čas in ciljno črto prečkal kot najhitrejši (1:34.142). Gonzalez na drugem mestu je zaostal za 12 stotink sekunde, tretjeuvrščeni Alonso pa še za dodatno stotinko več.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moto3: Kelso najhitrejši na prvem treningu, Almansa pa na drugem

Maximo Quiles, ki z 256 točkami trenutno premočno vodi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v razredu moto3, prvega treninga pred VN San Marina ni dokončal. Je pa zato svojo priložnost toliko bolj izkoristil avstralski dirkač Joel Kelso, ki je s časom 1:46.033 postavil previsoko letvico za konkurenco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Samo za občutek, kako hiter oziroma prepričljiv je bil Kelso, pove podatek, da je drugouvrščenega Avstrijca Lea Rammerstorferja prehitel za več kot pol sekunde (+0.533). Na tretje mesto se je zavihtel Španec Adrian Fernandez, ki je za Avstralcem zaostal za sekundo in desetinko. Veliko več se je gotovo pričakovalo tudi od trojca Alvaro Carpe - David Almansa - Brian Uriarte. Omenjeni zasedajo po vrsti drugo, tretje in četrto mesto v skupnem seštevku, a so bili tokrat daleč od najboljših mest.

Carpe je uvodni trening zaključil na 19. mestu (+6.144), Almansa je bil 16. za zaostankom petih sekund in pol, Uriarte pa je zasedel 14. mesto (+5.184). Na popoldanskem treningu se je na stezi v Misanu najbolje znašel David Almansa (1:40.767), Kelso je tokrat zasedel drugo mesto (+0.402), medtem ko je Quiles pokazal povsem drugačen obraz in osvojil tretje mesto (+0.558).

VN San Marina
VN San Marina
FOTO: 24ur.com
moto gp misano vn san marina marco bezzecchi

Ogura je upal do zadnjega: zaradi poškodbe palca ob dirko v Misanu

24ur.com Bezzecchi z rekordom steze skoraj pol sekunde pred Marcom Marquezom
24ur.com Alex Marquez pred svojimi navijači do tretje sprint zmage sezone
24ur.com Marc Marquez do enajste zmage v sezoni, na zmagovalnem odru še Bezzecchi in A. Marquez
24ur.com Marc Marquez sprintersko prevlado potrdil tudi na Nizozemskem
24ur.com Bagnaia in Marquez na kvalifikacijah poskrbela za dvojno zmago Ducatija
24ur.com Sprint dirka 'vročemu' Bezzecchiju
24ur.com Bezzecchi z rekordom steze zaznamoval uvodne uradne kroge v Alcanizu
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
11. 09. 2026 13.14
MM No1 4EVER.
Odgovori
-8
6 14
Zaklenjena resnica
11. 09. 2026 16.32
Težko je verjeti, da lahko tako konkurira ...verjetno zaradi tega, ker imata z Bagnaio najboljši motor
Odgovori
-11
0 11
mptour
11. 09. 2026 12.41
Ker naslov. A je že prvak?
Odgovori
+12
13 1
Customer1
11. 09. 2026 15.26
Tudi če ne bo letos prvak, je najboljši vseh časov. Predvsem pa je dosti boljši od tvojega priskutenega dohtarja.
Odgovori
-11
3 14
Customer1
11. 09. 2026 08.27
Teoretično lahko prevzame vodstvo na lestvici, ampak le, če Martin in Marquez osvojita bistveno manj točk od njega ali padeta.
Odgovori
-10
4 14
bibaleze
Portal
Za tri leta študija bi lahko starša odštela skoraj 90.000 evrov
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
zadovoljna
Portal
Obleka, s katero se je maščevala nezvestemu možu, gre na dražbo
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih
Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih
vizita
Portal
'Tihi ubijalec' se dobro skriva: 5 živil, za katera niste vedeli, da zvišujejo raven holesterola in ogrožajo zdravje srca
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
cekin
Portal
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
moskisvet
Portal
Baba Vanga napovedala, kaj čaka svet leta 2027: napoved buri duhove
Zoja je nova slovenska lepotna kraljica
Zoja je nova slovenska lepotna kraljica
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Tolikokrat mesečno bi morali moški doživeti izliv
Tolikokrat mesečno bi morali moški doživeti izliv
dominvrt
Portal
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Ful gas 3
Ful gas 3
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951