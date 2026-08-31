'Domače dirke so ob dvojnih zmagah vedno nekaj posebnega'

Za Marcom Marquezom je popoln dirkaški konec tedna v Aragoniji. Aktualni svetovni prvak v razredu MotoGP je zmagi na sprintu dodal še zmago na nedeljski dirki. To si je pridirkal po srditem prehitevanju Marca Bezzecchija v šestem krogu dirke. Za Marqueza je bila to tretja zaporedna zmaga na tem prizorišču in četrta v letošnji sezoni, s katero je zmanjšal razliko za vodilnim Jorgejem Martinom, ki je dirko končal na petem mestu. Ta sedaj med vodilnima dirkačema v prvenstvu znaša vsega 19 točk, Bezzecchi na tretjem pa za moštvenim kolegom Martinom zaostaja še pet točk več.

"Domače dirke so vedno nekaj posebnega, še posebej z zmago na sprinterski in nedeljski dirki. Že v četrtek sem dejal, da je bil moj cilj osvojiti čim večje število točk, kar mi je na koncu tudi uspelo. Načrt bi mi skoraj spodletel zaradi napake, ker nisem izključil sistema za zniževanje motocikla, ki sem ga vključil v ogrevalnem krogu. Ko sem se zavedel napake, je bil moj glavni cilj čim manjša izguba mest in ne pasti," je po končani dirki dejal dirkač Ducatija.

Ko je aktualni svetovni prvak po napaki ujel pravi ritem, je iz kroga v krog zmanjševal zaostanek za vodilnim Bezzecchijem, ki ga je v spektakularnem prehitevanju prehitel v šestem krogu dirke in od takrat naprej vodil do konca dirke. "Tudi na motorju je bil čuden trenutek. Z vso aerodinamično silo ob 300 kilometrih na uro je prišlo do trenutka, ko motociklov nisva mogla odstraniti drug od drugega. Bil je strašljiv moment, a dobra predstava za navijače," je prehitevanje opisal 33-letnik.

Marc Marquez je novo zmago proslavil pred domačimi navijači. FOTO: AP

Od 13. kroga naprej je Marquez prestavil v prestavo višje in le v nekaj trenutkih povečal prednost pred Pedrom Acosto, ki je znašala že več kot sekundo prednosti. "Poskušal sem nadzorovati obrabo gum skozi celotno dirko. Izračunal sem, da ko bo preostalo deset krogov, v primeru, da sem v ospredju, moram takrat napasti in narediti razliko, ki sem jo do konca nadzoroval."

Pred prihodom v Aragonijo je imel sedemkratni svetovni prvak najelitnejšega motorističnega razreda 40 točk zaostanka za vodilnim Martinom. S skupno osvojenimi 37 točkami v minulem koncu tedna je Marquez svoj zaostanek več kot prepolovil in znova napovedal resno kandidaturo za ubranitev naslova svetovnega prvaka, ki jo je oddal vse od Balaton Parka dalje. "Želim imeti čim večje možnosti v boju za naslov, zato si ne smem privoščiti velike izgube točk. Ta konec tedna je bil popoln, saj sem osvojil vse možne točke, in v taki formi želim tudi nadaljevati," je z optimizmom v nadaljevanje sezone gledal španski dirkač, ki verjame, da bosta v nadaljevanju sezone dirkača tovarniške Aprilie Martin in Bezzecchi močna konkurenta. Dirkači bodo na svoje motocikle sedli že čez manj kot dva tedna, ko bo veliko nagrado San Marina gostilo dirkališče v Misanu.