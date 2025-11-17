Svetli način
Marc Marquez: Hvala vsem, ki ste verjeli vame

Ljubljana, 17. 11. 2025 20.26 | Posodobljeno pred 56 minutami

David Stropnik
"Hvala vsem, ki ste verjeli vame," se je na zadnjem dejanju sezone motoGP zahvalil novi svetovni prvak Marc Marquez. Na gala podelitvi nagrad v Valencii je Marquez dvignil pokal za že sedmi, skupno deveti naslov svetovnega motociklističnega prvaka. Poleg tega je ponovno dobil nagrado za najboljše prehitevanje. Poškodba mu je sicer preprečila, da bi sezono dokončal na stezi, je pa napovedal, da se prihodnjo sezono vrne še močnejši.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
17. 11. 2025 21.21
Dovizioso: "@marcmarquez93je znova pokazal, česa je zmožen. Marc je pozitivno presenetil Ducati, ki se takrat ni zavedal, kdo v resnici je. Ko vidiš, kaj počne tak talent, je to šokantno in uničujoče. Zavedal sem se, da se v tistem trenutku soočam z Marsovcem.
ODGOVORI
0 0
mackon08
17. 11. 2025 21.20
Nevzgojeni mulc.
ODGOVORI
0 0
romanjenko
17. 11. 2025 21.13
+2
Zgodovinska vrnitev na prestol in to 6 dirk pred koncem je ohranil prednost. Fant je vreden občudovanja.
ODGOVORI
2 0
Luigi Taveri II.
17. 11. 2025 20.50
+1
Kdo od lastnikov česarkoli pa je kdajkoli podvomil v 9. naslov edinega ambasadorja notogp?
ODGOVORI
2 1
Jezdimir...hehehe
17. 11. 2025 20.41
-1
Kaj ko nikoli ni bil prvak brez daleč najboljšega motorja...hehehe
ODGOVORI
3 4
Spijuniro Golubiro
17. 11. 2025 20.39
+3
Oooo lega. Spet ti. Ti vagabund.
ODGOVORI
3 0
