MotoGP
Marc Marquez: Hvala vsem, ki ste verjeli vame
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
"Hvala vsem, ki ste verjeli vame," se je na zadnjem dejanju sezone motoGP zahvalil novi svetovni prvak Marc Marquez. Na gala podelitvi nagrad v Valencii je Marquez dvignil pokal za že sedmi, skupno deveti naslov svetovnega motociklističnega prvaka. Poleg tega je ponovno dobil nagrado za najboljše prehitevanje. Poškodba mu je sicer preprečila, da bi sezono dokončal na stezi, je pa napovedal, da se prihodnjo sezono vrne še močnejši.
