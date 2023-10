Marc Marquez in Honda prekinila sodelovanje

Motociklistično moštvo elitnega razreda motoGP Repsol Honda je sporočilo odmevno novico. Japonska ekipa je namreč po enajstih letih vzponov in padcev prekinila sodelovanje s šestkratnim prvakom Marcom Marquezom. Španec bo sicer na Hondi 'oddirkal' še zadnjih šest dirk v sezoni, nato pa se bo po vsej verjetnosti pridružil Ducatijevi ekipi Gresini Racing.

Honda in Marc Marquez sta imela sicer sklenjeno sodelovanje za še eno sezono, a sta se sporazumno odločila za predčasno prekinitev sodelovanja, ki je trajalo 11 let. "Obe strani sta se strinjali, da je v njunem najboljšem interesu, da vsaka v prihodnosti ubere drugačno pot za najboljše doseganje svojih ciljev," so med drugim v uradnem sporočilu zapisali pri Hondi.

Marquez je leta 2013 na dirki za Veliko nagrado Amerik v Austinu v Teksasu dosegel svojo prvo zmago v elitnem razredu na krovu Honde RC213V in postal najmlajši zmagovalec v tem razredu, pozneje istega leta pa še najmlajši svetovni prvak v razredu motoGP. Leta 2014 je ubranil svoj naslov in zmagal na uvodnih 10 zaporednih dirkah leta, naslove pa je osvojil tudi v letih 2016, 2017, 2018 in 2019.

icon-expand Marc Marquez FOTO: AP

Prekinitev sodelovanja je potrdil tudi Marquez sam na družabnih omrežjih: "Hvala za to čudovito potovanje! 11 let skupaj. Delili smo nepozabne trenutke: 6 svetovnih prvenstev, 5 trojnih kron, 59 zmag, 101 zmagovalni oder in 64 padcev. Trdo delo, odločnost in vez, ki smo jo zgradili čez leta. Smeh, solze, veselje, težki trenutki, a najpomembneje: enkraten in neponovljiv odnos. Ločeni, a vedno skupaj!"