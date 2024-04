'Marc Marquez je volk v Ducatijevem kokošnjaku'

Johann Zarco se je po štirih letih pri Ducatiju, s katerim je lani dosegel tudi svojo prvo in za zdaj edino zmago v elitnem motociklističnem razredu motoGP, pred letošnjo sezono preselil k Hondi, kjer pa ni več dolgoletnega člana Marca Marqueza . Šestkratni prvak elitnega motociklističnega razreda je oktobra lani po 11 letih sporazumno prekinil sodelovanje s Hondo in se preselil k Ducatiju, kjer je dobil mesto v ekipi Gresini Racing.

31-letni Španec je premierno sezono v novem moštvu začel dobro, saj je na uvodnem dirkaškem koncu tedna zasedel peto mesto na sprint dirki in četrto na nedeljski dirki, na sprint dirki v Portimau pa se je z Ducatijem prvič zavihtel na stopničke. Sledila je nedeljska dirka, ki si jo bodo pri Ducatiju zapomnili z grenkim priokusom, saj sta se ob dvojni zmagi italijanskega moštva medsebojno izločila največja zvezdnika Francesco Bagnaia in Marc Marquez.

Ob kresanju mnenj, kdo je zakrivil padec Ducatijevih dirkačev, je z mnenjem posredoval tudi šef rdečih Gigi Dall'Igna, ki je predstavnikom sedme sile dejal, da se je ob tolikšnem številu odličnih dirkačev pri eni ekipi težko izogniti nesrečam. Podobnega mnenja je tudi nekdanji Ducatijev dirkač Zarco, ki je nesrečo pokomentiral za špansko Marco: "Vedno je nekaj krivde na obeh straneh, na tistem, ki vztraja, in na tistem, ki je preveč samozavesten."

Starejši izmed bratov Marquez je tako dokazal, da se lahko z lanskim Ducatijevim dirkalnikom kosa z najboljšimi, kar je za italijansko znamko lahko dvorezen meč. Že lani so se pri Ducatiju ukvarjali z vprašanjem, kako najvarneje obvladovati bitko med Martinom in Bagnaio, letos pa je iz dvoboja nastal četveroboj, saj sta se v boj za najvišja mesta vmešala še Enea Bastianini in Marc Marquez.

Zarco je ob tem poudaril, da lahko Marquezov slog borbe povzroči težave Ducatiju, saj lahko Španec z agresivnostjo in željo po borbi spremeni ravnovesje moči v italijanskem moštvu: "Mislim, da je Marc volk v Ducatijevem kokošnjaku. Pecco je zelo miren, Marc pa zna biti nadležen, zato bo zelo zanimivo."