Marc Marquez jezno v bran bratu: Spoštujte vse dirkače, vsi želijo zmagati

Motociklistični zvezdnik Marc Marquez je po velikih nagradah Aragonije in Italije stoodstotni izkupiček pobral še na Nizozemskem. Dirkaški vikend se sicer zanj ni začel najbolje, dva padca na petkovih treningih sta ga dobro zdelala, in tudi sam priznava, da tako dobrega razpleta ni pričakoval. Edina stvar, ki je pokvarila okus zmagoslavja, je poškodba njegovega brata Alexa.

"Tudi ta konec tedna sem imel v mislih le branjenje prednosti v svetovnem prvenstvu, toda razpletlo se je tako, da sem jo še povečal, pobral vseh možnih 37 točk in predvsem pa dobro okreval po vseh udarcih. Tako v soboto kot nedeljo sem zmagal, ne da bi dirkal najbolje, nisem bil najhitrejši dirkač na stezi," je svoje predstave na Nizozemskem komentiral Marc Marquez.

Za grenak priokus je poskrbela le poškodba njegovega brata Alexa Marqueza. "Zelo sem vesel, toda ne stoodstotno, saj mi družina pomeni več kot zmaga. Želim si, da bi bili moji tekmeci vedno vsi na stezi, še zlasti pa moj brat. Želim mu hitro okrevanje, poskušali mu bomo pomagati, da se na steze vrne čim prej in da bo vseskozi ohranjal pozitivno mentaliteto," je svojemu sorojencu poslal dobre misli.

Še najbližje temu, da Špancu prepreči nedeljsko slavje, je bil Marco Bezzecchi. Italijan je vse do konca dirke držal stik z njim, vendar ni uspel poskusiti z napadom. Podobno se je zgodilo tudi na sprinterski dirki, le da je bil v soboti tisti, ki je premoč priznal Marcu Marquezu in dirko končal za njim, njegov brat Alex.

"Vedel sem, da je Bezzecchi hitrejši v ovinkih 11 in 12, a da me ne bo mogel prehiteti, če bom dirkal po pravilni liniji. Po sprintu so ljudje kritizirali Alexa, rekoč: 'Ni ga želel napasti, ker je njegov brat.' Me torej danes Bezzecchi ni želel napasti? Bil sem preprosto tako dober na točkah zaviranja in na obeh preizkušnjah na enak način dobro branil svojo pozicijo, na ta način pa pobral 37 točk," je namigovanja o bratskem nenapadanju pred mikrofonom uradne spletne strani prvenstva zavrnil Marquez.

Marc Marquez do zmage v Assnu FOTO: Profimedia icon-expand

"Pri vseh teh opazkah čutim pomanjkanje spoštovanja. Ljudje morajo spoštovati vse dirkače, vsi dirkamo na polno. Seveda me ima moj brat rad in jaz njega, toda oba poskušava zmagati, on brani barve Gresinija, jaz pa tovarniškega Ducatija," je še dodal motociklistični zvezdnik.

Njegove misli je potrdil tudi Bezzecchi, ki je po dirki pojasnil, da je bil Marc preprosto boljši in je bilo skoraj nemogoče sploh poskusiti z napadom.

"Edini del steze, na katerem sem bil dovolj konkurenčen, da sem lahko napadel ostale dirkače, je bilo zaviranje pri zadnji šikani. Tam sem prehitel Alexa Marqueza in Francesca Bagnaio, toda Marc je bil v 15. ovinku hitrejši in vedno sem mu približal na napačnem mestu. Sam sem bil nekoliko na meji celotno dolžino dirke, zato nisem imel niti priložnosti poskusiti s prehitevanjem za zmago," je Bezzecchi priznaval premoč vodilnemu v svetovnem prvenstvu.

Marc Marquez je ničli svojega brata in tretji zaporedni zmagi, tretjič zapored je slavil sploh prvič po letu 2019, svojo prednost v skupnem seštevku povečal na 68 točk. A vztraja, da to še ni odločilna prednost, ki bi mu že zagotovila naslov prvaka.

