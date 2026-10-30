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MotoGP

Marquez videl Martina in zlovešče oznanil: Prvenstvo je v mojih rokah

Sepang, 30. 10. 2026 12.06 pred 40 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.D.
Marc Marquez in Jorge Martin

Marc Marquez je bil najhitrejši na obeh petkovih treningih na VN Malezije. Njegov največji tekmec za naslov prvaka Jorge Martin je po 12 krogih na prostem treningu in treh na poznejšem treningu svoj dan zaključil, saj želi čim več časa posvetiti okrevanju zlomljenega zapestja pred sobotnimi kvalifikacijami in sprintersko dirko. Marquez je na stezi očitno videl dovolj, da je samozavestno oznanil, da je deseti naslov svetovnega prvaka v njegovih rokah.

Marc Marquez se je kljub padcu na popoldanskem treningu pobral in postavil najhitrejši čas. Če je kdo pred VN Malezije dvomil v njegovo samozavest in odločnost, nima več pravice dvomiti. Španec je osredotočen na zgolj en cilj, nov naslov prvaka, in ne, svoje pozornosti ne namenja več tekmecem. "Osredotočen sem na svoje delo. Seveda pa z enim očesom spremljam tudi druge dirkače. Zaradi mojega položaja na prvenstveni lestvici je naslov v mojih rokah in želim priti čim bližje 37 točkam," je samozavestno dejal starejši brat Marquez.

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Med najhitrejšimi petimi so se znašli kar trije dirkači na Ducatijih, saj je bil Marcov brat Alex Marquez drugi najhitrejši na motociklu moštva Gresini Ducati in Fabio Di Giannantonio na motociklu moštva VR46. "Vidimo, da je Ducati zelo hiter tu z Alexom in Di Giannantoniom. Bomo videli. A to je le petek. Kot smo videli na veliko stezah letos, v Assnu in Mandaliki, se konec tedna lahko hitro spremeni. Zato pa moramo ostati mirni," je položaj Ducatijev na VN Malezije opisal izkušeni Marc Marquez.

Razlagalnik

Marc Marquez je eden najbolj uspešnih in prepoznavnih španskih motociklističnih dirkačev v zgodovini. V svoji karieri je osvojil več naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih, pri čemer je večino svojih naslovov v kraljevem razredu MotoGP dosegel z ekipo Honda, preden je prestopil k drugim moštvom. Znan je po svojem izjemno agresivnem slogu vožnje, izjemnih reševanjih padcev s komolcem na tleh in nepopustljivi borbenosti.

Gresini Racing je ugledno in dolgoletno neodvisno moštvo v svetovnem prvenstvu MotoGP, ki je v preteklosti sodelovalo z različnimi proizvajalci, v zadnjih letih pa tekmuje z motocikli italijanske znamke Ducati. Ekipo je ustanovil pokojni italijanski dirkač Fausto Gresini, moštvo pa je znano po tem, da kljub statusu satelitske ekipe pogosto dosega vrhunske rezultate in zmaguje na dirkah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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jorge martin marc marquez motogp

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KOMENTARJI3

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Zaklenjena resnica
30. 10. 2026 13.22
Kaj bo storil Bezzecchi ? Bo ponovil lanski manever?
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0 0
Tenma
30. 10. 2026 13.03
Tukaj ste na takšen način napisali da čovek misli da se baha. Dejansko vidi martina kje je in ima dobre možnosti povečati prednost in v tem trenutku je sam sebi nevarnost, da je v njegovih rokah. Ste pa dali dober naslov da se bodo rumeni vžigali.
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+1
1 0
AyrtonS
30. 10. 2026 13.38
Se popolnoma strinjam, naslov je zelo "strupeno" napisan, kar pa sam MM93 še zdaleč ne misli tako,kot ste ga želeli v naslovu prikazati
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0 0
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