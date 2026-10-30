Marquez videl Martina in zlovešče oznanil: Prvenstvo je v mojih rokah

Marc Marquez se je kljub padcu na popoldanskem treningu pobral in postavil najhitrejši čas. Če je kdo pred VN Malezije dvomil v njegovo samozavest in odločnost, nima več pravice dvomiti. Španec je osredotočen na zgolj en cilj, nov naslov prvaka, in ne, svoje pozornosti ne namenja več tekmecem. "Osredotočen sem na svoje delo. Seveda pa z enim očesom spremljam tudi druge dirkače. Zaradi mojega položaja na prvenstveni lestvici je naslov v mojih rokah in želim priti čim bližje 37 točkam," je samozavestno dejal starejši brat Marquez.
Med najhitrejšimi petimi so se znašli kar trije dirkači na Ducatijih, saj je bil Marcov brat Alex Marquez drugi najhitrejši na motociklu moštva Gresini Ducati in Fabio Di Giannantonio na motociklu moštva VR46. "Vidimo, da je Ducati zelo hiter tu z Alexom in Di Giannantoniom. Bomo videli. A to je le petek. Kot smo videli na veliko stezah letos, v Assnu in Mandaliki, se konec tedna lahko hitro spremeni. Zato pa moramo ostati mirni," je položaj Ducatijev na VN Malezije opisal izkušeni Marc Marquez.
Marc Marquez je eden najbolj uspešnih in prepoznavnih španskih motociklističnih dirkačev v zgodovini. V svoji karieri je osvojil več naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih, pri čemer je večino svojih naslovov v kraljevem razredu MotoGP dosegel z ekipo Honda, preden je prestopil k drugim moštvom. Znan je po svojem izjemno agresivnem slogu vožnje, izjemnih reševanjih padcev s komolcem na tleh in nepopustljivi borbenosti.
Gresini Racing je ugledno in dolgoletno neodvisno moštvo v svetovnem prvenstvu MotoGP, ki je v preteklosti sodelovalo z različnimi proizvajalci, v zadnjih letih pa tekmuje z motocikli italijanske znamke Ducati. Ekipo je ustanovil pokojni italijanski dirkač Fausto Gresini, moštvo pa je znano po tem, da kljub statusu satelitske ekipe pogosto dosega vrhunske rezultate in zmaguje na dirkah.
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