Marc Marquez lahko potrdi naslov prvaka, a tu sta brat Alex in Bagnaia

Na Japonskem je torej vse nared za zelo zanimivo motociklistično preizkušnjo, ki bi jo lahko zaznamoval skorajšnji svetovni prvak Marc Marquez.
Sijajni katalonski dirkač bi namreč lahko, če bo izkoristil prvo zaključno žogico, že na stezi v Motegiju predčasno proslavil svoj deveti naslov svetovnega prvaka, s čimer bi se na večni lestvici prvakov izenačil z legendarnim Italijanom Valentinom Rossijem.
A pozor: obe sobotni preizkušnji - tako kvalifikacijska kot tudi sprint dirka - sta pokazali, da drugi dirkači v karavani ne mislijo olajšati dela članu tovarniškega Ducatija. Marquezov moštveni kolega Francesco Bagnaia se je po nizu slabših rezultatov v zadnjem obdobju le pobral in z zmago tako v kvalifikacijah kot kasneje na skrajšani dirki vnovič spomnil na stare šampionske čase.
Čeprav je bolj ali manj jasno, da je le še vprašanje časa, kdaj bo starejši od bratov Marquez potrdil naslov svetovnega prvaka, bi lahko glavna dirka prinesla preložitev slavja v taboru Ducatija. Z dirko v najšibkejšem razredu moto3 začnemo že zelo zgodaj, in sicer ob 4.00 po slovenskem času, z neposrednim prenosom na VOYO. Od 5.00 naprej pa se nam pridružite tudi na Kanalu A, kjer bomo za vas pospremili še končni odločitvi v razredih moto2 in motoGP (6.55).
