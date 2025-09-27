Marc Marquez lahko potrdi naslov prvaka, a tu sta brat Alex in Bagnaia

Na Japonskem je torej vse nared za zelo zanimivo motociklistično preizkušnjo, ki bi jo lahko zaznamoval skorajšnji svetovni prvak Marc Marquez .

Sijajni katalonski dirkač bi namreč lahko, če bo izkoristil prvo zaključno žogico, že na stezi v Motegiju predčasno proslavil svoj deveti naslov svetovnega prvaka, s čimer bi se na večni lestvici prvakov izenačil z legendarnim Italijanom Valentinom Rossijem .

A pozor: obe sobotni preizkušnji - tako kvalifikacijska kot tudi sprint dirka - sta pokazali, da drugi dirkači v karavani ne mislijo olajšati dela članu tovarniškega Ducatija. Marquezov moštveni kolega Francesco Bagnaia se je po nizu slabših rezultatov v zadnjem obdobju le pobral in z zmago tako v kvalifikacijah kot kasneje na skrajšani dirki vnovič spomnil na stare šampionske čase.