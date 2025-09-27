Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Marc Marquez lahko potrdi naslov prvaka, a tu sta brat Alex in Bagnaia

Motegi, 27. 09. 2025 21.18 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V. , D.S.
Komentarji
0

Bo Marc Marquez izkoristil prvo zaključno žogico in osvojil deveti naslov svetovnega prvaka, s katerim bi se izenačil z legendarnim Valentinom Rossijem? Zgodaj si nastavite budilko in ne zamudite zgodovinskega trenutka. Japonsko preizkušnjo najšibkejši razred začenja zgodaj zjutraj ob 4.00, sledi moto2 ob 5.10, ob 6.55 pa bo na sporedu vrhunec tridnevnega dogajanja na stezi v Motegiju z glavno dirko elitnega razreda motoGP.

MotoGP na VOYO
MotoGP na VOYO FOTO: 24ur.com

Na Japonskem je torej vse nared za zelo zanimivo motociklistično preizkušnjo, ki bi jo lahko zaznamoval skorajšnji svetovni prvak Marc Marquez.

Sijajni katalonski dirkač bi namreč lahko, če bo izkoristil prvo zaključno žogico, že na stezi v Motegiju predčasno proslavil svoj deveti naslov svetovnega prvaka, s čimer bi se na večni lestvici prvakov izenačil z legendarnim Italijanom Valentinom Rossijem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A pozor: obe sobotni preizkušnji - tako kvalifikacijska kot tudi sprint dirka - sta pokazali, da drugi dirkači v karavani ne mislijo olajšati dela članu tovarniškega Ducatija. Marquezov moštveni kolega Francesco Bagnaia se je po nizu slabših rezultatov v zadnjem obdobju le pobral in z zmago tako v kvalifikacijah kot kasneje na skrajšani dirki vnovič spomnil na stare šampionske čase. 

Čeprav je bolj ali manj jasno, da je le še vprašanje časa, kdaj bo starejši od bratov Marquez potrdil naslov svetovnega prvaka, bi lahko glavna dirka prinesla preložitev slavja v taboru Ducatija. Z dirko v najšibkejšem razredu moto3 začnemo že zelo zgodaj, in sicer ob 4.00 po slovenskem času, z neposrednim prenosom na VOYO. Od 5.00 naprej pa se nam pridružite tudi na Kanalu A, kjer bomo za vas pospremili še končni odločitvi v razredih moto2 in motoGP (6.55). 

Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem.
Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem. FOTO: 24ur.com
motogp vn japonske dirka marc marquez alex marquez
Naslednji članek

Težavam Martina ni videti konca: po zlomu ključnice ga čaka operacija

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256