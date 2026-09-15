Marquez se je zahvalil za darilo in opozoril: Miren in sproščen sem

Marco Bezzecchi in Marc Marquez sta se celoten konec tedna v Misanu borila na stezi in predvsem ob njej. Bezzecchi je bil najhitrejši na petkovem treningu in v sobotnih kvalifikacijah. Marquez je vrnil udarec na sobotni sprint dirki, na kateri je tekmeca iz Aprilie prehitel že v prvem krogu in na koncu zdržal pod pritiskom ter zmagal. Vseskozi je Bezzecchi v pogovorih z novinarji poudarjal, da je bil glavni favorit za zmago v soboto in nedeljo prav starejši od bratov Marquez. Marc je vztrajno odgovarjal, da mora za favorita v Misanu vedno veljati domačin. Nedeljska dirka v Misanu je bila vrhunec napetega dirkaškega konca tedna in očitno je bil pritisk prevelik za mlajšega Bezzecchija.
Apriliin dirkač je dirko začel odlično, po prvem ovinku vodil, a že pred koncem prvega kroga je po napaki padel z motocikla in Marquezu odprl pot do nove zmage. Devetkratni prvak je darilo sprejel z odprtimi rokami in prepričljivo zmagal. V sedmih dirkaških koncih tedna je nadoknadil kar 102 točki zaostanka za vodilnim v prvenstvu. "To je darilo. Ko sem se približal vodilnim, so mi podarili darilo. Izpadel sem že iz bitke za prvaka. Bilo je že končano, zdaj pa sem v vodstvu. Kako? Ne vem. Dajem vse od sebe, poskušam biti izjemno osredotočen. Bezzecchi je danes naredil napako, ampak moram biti previden, saj bi bil lahko na naslednji dirki prav jaz dirkač, ki stori podobno napako," je svoj povratek na vrh prvenstva MotoGP opisal izkušeni Španec.
Od povratka v Mugellu je Marquez na kar štirih prizoriščih osvojil največje možno število točk z zmagami na sprint in nedeljskih dirkah. Zaveda se, da ne sme popustiti na naslednjih prizoriščih, če želi osvojiti deseti naslov svetovnega prvaka. "Moram ostati osredotočen. Sem dirkač, ki veliko časa posveti psihološkim pripravam. Želim biti izjemno natančen in posvečen podrobnostim, še posebno po zadnji operaciji. Miren sem in sproščen," je zagotovil takoj po nedeljski dirki.
Boleč padec Bezzecchija
Čeprav je po dirki navzven deloval mirno, pa Bezzecchi zagotovo ni več sproščen v bitki za prvaka. Zadnjič je zmagal prav v Mugellu, od takrat pa so sledile številne nepotrebne napake in boleči padci. Od zmage na VN Italije je na kar petih od sedmih nedeljskih dirk ostal brez točk. "Na srečo padec ni bil hud. Dobro je, da bo dirka v Avstriji kmalu na vrsti, saj želim čim prej skočiti nazaj na motocikel, ko naredim napako. Nikoli nisem mislil, da sem že po sedmih dirkah osvojil naslov prvaka. Prepričan sem, da tudi Marc zdaj ne misli, da si je zagotovil naslov," ne obupuje Italijan.
Bezzecchi trenutno za Marcom Marquezom zaostaja 33 točk. Nič ni izgubljenega, saj sledijo dirke, na katerih Marquez tradicionalno ni tako dominanten kot v San Marinu, kjer je zmagal še sedmič v svoji bogati karieri. Na koledarju je za zdaj ostalo še sedem prizorišč. VN Katarja bo mogoče odpadla in brez nje bi bilo na preostalih šestih prizoriščih na voljo še 222 točk. V minuli sezoni je Bezzecchi po VN San Marina na zadnjih šestih prizoriščih osvojil 124 točk. Nič ni nemogoče, a zdi se, da je Marquez velik favorit za osvojitev drugega zaporednega naslova prvaka.
"Seveda je Marc izkušen dirkač. Hiter je in jasno je, da ni lahek nasprotnik. Enako velja za Jorgeja Martina. A če bi bilo lahko, bi bili vsi prvaki. Če jaz ne bi želel tega pritiska, bi preprosto delal v garaži svojega očeta. Namesto tega poskušam biti dirkač. To je življenje. Tudi s tem se moramo soočiti," je pred VN Avstrije razmišljal dirkač Aprilie.
MotoGP je najvišji razred svetovnega prvenstva v cestno hitrostnem motociklizmu, ki ga organizira Mednarodna motociklistična zveza (FIM). Tekmovanje združuje najboljše voznike na svetu, ki upravljajo s prototipnimi motocikli, ki niso na voljo za splošno prodajo. Ti stroji so vrhunec inženirske tehnologije, saj dosegajo izjemne hitrosti, pospeške in kot nagiba v ovinkih, kar od dirkačev zahteva vrhunsko fizično pripravljenost ter izjemne reflekse.
Dirkališče Misano World Circuit Marco Simoncelli, ki se nahaja v bližini italijanskega mesta Rimini, je eno najbolj ikoničnih prizorišč v koledarju MotoGP. Ime je dobilo po tragično preminulem italijanskem dirkaču Marcu Simoncelliju. Zaradi svoje lege v osrčju italijanske regije Emilia-Romagna, ki velja za zibelko italijanske avtomobilske in motociklistične industrije, dirka v Misanu predstavlja posebno čast za italijanske voznike in proizvajalce, kot sta Ducati in Aprilia.
Sprint dirke so relativno nova pridobitev v formatu tekmovalnih koncev tedna MotoGP, uvedene z namenom povečanja zanimanja gledalcev in intenzivnosti dogajanja. Gre za krajšo različico glavne nedeljske dirke, ki se odvija v soboto in obsega približno polovico razdalje glavne preizkušnje. Za zmago na sprint dirki dirkači prejmejo manjše število točk v primerjavi z glavno dirko, vendar so te točke ključnega pomena za skupni seštevek prvenstva, saj dirkače silijo v bolj agresivno in tvegano vožnjo že od samega začetka.
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