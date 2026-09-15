Marquez se je zahvalil za darilo in opozoril: Miren in sproščen sem

Marco Bezzecchi in Marc Marquez sta se celoten konec tedna v Misanu borila na stezi in predvsem ob njej. Bezzecchi je bil najhitrejši na petkovem treningu in v sobotnih kvalifikacijah. Marquez je vrnil udarec na sobotni sprint dirki, na kateri je tekmeca iz Aprilie prehitel že v prvem krogu in na koncu zdržal pod pritiskom ter zmagal. Vseskozi je Bezzecchi v pogovorih z novinarji poudarjal, da je bil glavni favorit za zmago v soboto in nedeljo prav starejši od bratov Marquez. Marc je vztrajno odgovarjal, da mora za favorita v Misanu vedno veljati domačin. Nedeljska dirka v Misanu je bila vrhunec napetega dirkaškega konca tedna in očitno je bil pritisk prevelik za mlajšega Bezzecchija.

Apriliin dirkač je dirko začel odlično, po prvem ovinku vodil, a že pred koncem prvega kroga je po napaki padel z motocikla in Marquezu odprl pot do nove zmage. Devetkratni prvak je darilo sprejel z odprtimi rokami in prepričljivo zmagal. V sedmih dirkaških koncih tedna je nadoknadil kar 102 točki zaostanka za vodilnim v prvenstvu. "To je darilo. Ko sem se približal vodilnim, so mi podarili darilo. Izpadel sem že iz bitke za prvaka. Bilo je že končano, zdaj pa sem v vodstvu. Kako? Ne vem. Dajem vse od sebe, poskušam biti izjemno osredotočen. Bezzecchi je danes naredil napako, ampak moram biti previden, saj bi bil lahko na naslednji dirki prav jaz dirkač, ki stori podobno napako," je svoj povratek na vrh prvenstva MotoGP opisal izkušeni Španec.

Od povratka v Mugellu je Marquez na kar štirih prizoriščih osvojil največje možno število točk z zmagami na sprint in nedeljskih dirkah. Zaveda se, da ne sme popustiti na naslednjih prizoriščih, če želi osvojiti deseti naslov svetovnega prvaka. "Moram ostati osredotočen. Sem dirkač, ki veliko časa posveti psihološkim pripravam. Želim biti izjemno natančen in posvečen podrobnostim, še posebno po zadnji operaciji. Miren sem in sproščen," je zagotovil takoj po nedeljski dirki.