Marc Marquez med nakupovanjem avokadov osvojil BMW

Valencia, 15. 11. 2025 16.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Marc Marquez je kljub poškodbi rame in predčasnemu koncu sezone osvojil nagrado BMW M Award za najboljšega kvalifikacijskega dirkača. Njegov brat Alex je v Portimau padel v kvalifikacijah in s tem izgubil zadnjo možnost, da bi ga prehitel. Aktualni svetovni prvak je novico o nagradi prejel med sproščenim nakupovanjem avokadov s svojo punco Gemmo Pinto, medtem ko je Alex razočaranje zaradi padca hitro spremenil v uspeh z zmago v sobotnem sprintu in poskrbel za dodaten pridih družinskega tekmovalnega humorja.

Sezona MotoGP 2025 je za Marca Marqueza zaključena, saj se po hudem padcu v Mandaliki še vedno zdravi zaradi poškodbe rame. Kljub prisilnemu počitku pa je Španec prejel še eno priznanje, saj je že osmič osvojil prestižno nagrado BMW M Award, ki jo prejme najboljši kvalifikacijski dirkač sezone.

Pred veliko nagrado Portugalske je Marc vodil s 351 točkami, njegov brat Alex pa je bil na drugem mestu s 312 točkami. Teoretično bi Alex še lahko ujel brata, a je padec med kvalifikacijami uničil njegove možnosti – končal je na petem mestu in prejel le enajst točk, kar ni bilo dovolj, da bi prehitel starejšega brata.

»Pazite v oddelku za sadje – med avokadi se lahko nepričakovano pojavi avto. PS: Alex, tudi ti ga lahko enkrat zapelješ.« FOTO: Marc Marquez

Marc odločilnega trenutka sicer sploh ni spremljal v živo, namesto tega je bil s punco Gemmo Pinto po nakupih. V svoji zgodbi na Instagramu se je pošalil: "Pazite v oddelku za sadje, med avokadi se lahko nepričakovano pojavi avto. PS: Alex, tudi ti ga lahko enkrat zapelješ," je Marc Marquez komentiral fotografijo, na kateri je njegova partnerka pred škatlo, polno avokadov. Kot nagrado za uspeh je prejel BMW M2 CS v posebni barvi Velvet Blue Metallic.

Čeprav je Alex zamudil priložnost za svojo prvo tovrstno nagrado, razočaranje ni trajalo dolgo. Le nekaj ur po kvalifikacijah je z izjemno vožnjo osvojil sprint v Portimau, vodja ekipe Michele Masini pa se je ob zmagi pošalil na račun Marca: "Ti rad osvajaš avtomobile, mi pa bomo zmagovali sprinte,", kar je Alex z nasmehom kasneje omenil po dirki.

