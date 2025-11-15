Marc Marquez med nakupovanjem avokadov osvojil BMW

Sezona MotoGP 2025 je za Marca Marqueza zaključena, saj se po hudem padcu v Mandaliki še vedno zdravi zaradi poškodbe rame. Kljub prisilnemu počitku pa je Španec prejel še eno priznanje, saj je že osmič osvojil prestižno nagrado BMW M Award, ki jo prejme najboljši kvalifikacijski dirkač sezone.

Pred veliko nagrado Portugalske je Marc vodil s 351 točkami, njegov brat Alex pa je bil na drugem mestu s 312 točkami. Teoretično bi Alex še lahko ujel brata, a je padec med kvalifikacijami uničil njegove možnosti – končal je na petem mestu in prejel le enajst točk, kar ni bilo dovolj, da bi prehitel starejšega brata.