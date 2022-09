Marc Marquez: Moje opravičilo Taki in Fabiu

Francoski dirkač Quartararo je "poletel" s svoje Yamahe, ko je od zadaj trčil v Marquezov motocikel, ko se je Španec reševal ob zdrsu na izhodu iz zavoja. "Bil je eden od tistih trenutkov, ki se velikokrat zgodijo zaradi mrzle gume," je pojasnil Marquez, ki se je na dirkališče vrnil po dolgem premoru in na dirki nastopil prvič po četrti operaciji na desni roki.

Prva dirka Marca Marqueza po dolgem premoru se je izkazala za kratko in dramatično, v vsakem primeru se ni razpletla po Špančevih željah. Marquez je bil vpleten v padca aktualnega svetovnega prvaka, Francoza Fabia Quartararoja , in malce zatem tudi Japonca Takaakija Nakagamija .

"Malo sem izgubil zadnji del motocikla in sem zaprl plin, težava je bila v tem, da je bil Fabio zelo blizu, kot je pač običajno na začetkih dirk. Precej nesrečen trenutek," je povedal Marquez in zanikal, da bi v uvodnih zavojih vozil posebej agresivno. "Moja miselnost je bila enaka, kot sem si govoril ves konec tedna: Poskusi nabirati kilometre, poskusi končati dirko, a cilja nisem dosegel. Odpeljal sem samo en krog," je bil slabe volje na koncu nekdanji večkratni svetovni prvak razreda motoGP.

Po kontaktu s Quartararojem pa Marquezovih težav še ni bilo konec. Zlomljen kos Quartararovega "oklepa" se je zagozdil v Marquezovem motociklu, zaradi česar je ob izhodu iz zavoja malce zapeljal na stran, kar je povzročilo stik in trk z Nakagamijem. "Po tem dogodku sem zapeljal v bokse. Vendar se nisem upokojil zaradi dogodka s Tako (Nakagami op.p.), ampak zaradi incidenta s Fabiom. Obe dejanji sta bili za vse vpletene zelo nesrečni, šlo je za tipični dirkaški nesreči."

Marquez se je kmalu po odstopu odpravil v bokse moštva LCR, da bi se opravičil Nakagamiju, dejal je tudi, da bo poskušal govoriti tudi s Quartararojem, čigar prednost v boju za naslov svetovnega prvaka je krepko skopnela. Pred dirko v Alcanizu je imel 30 točk prednosti, zdaj jih ima le še 10 pred prvim zasledovalcem Francescom Bagnaio. "Posebej sem govoril s Takino ekipo in se opravičil, ker je šlo za resnično mehansko težavo, a če jo vidite samo od zunaj, je videti, kot da sem zapeljal naravnost v Tako. Moje opravičilo njemu in Fabiu."

O boju za zmago med Bagnaio in Bastianinijem (Ducati proti Ducatiju), kjer je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjem krogu, pa je Marquez dejal: "Mislim, da je bil to odličen boj. Enea vozi res dobro in je običajno najmočnejši v zadnjih krogih. Mislim, da ima Enea še vedno možnost, da osvoji naslov prvaka."