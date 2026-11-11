'Marquez bo najboljši vseh časov, Rossi si ne zasluži mesta za isto mizo'

Jorge Lorenzo in Marc Marquez sta leta 2013 bila veliko bitko za naslov, na koncu pa je svojega prvega v razredu MotoGP z zgolj štirimi točkami prednosti osvojil Marquez. Svojega osmega bi zdaj lahko osvojil po tem, ko je za prvim mestom zaostajal že 102 točki. Lorenzo meni, da bi v primeru zmage Marc Marquez potrdil status najboljšega dirkača vseh časov ob boku Giacoma Agostinija, ki je osvojil osem naslovov prvaka v razredu MotoGP. Valentino Rossi je naslov v razredu MotoGP osvojil sedemkrat, skupno je bil devetkrat svetovni motociklistični prvak.

"Mislim, da se bo odprla resna razprava o tem, ali je Marc Marquez ali Giacomo Agostini največji dirkač vseh časov. Po mojem mnenju bo, če osvoji deseti naslov svetovnega prvaka, brez dvoma največji dirkač moderne dobe. Valentino Rossi ne sodi za isto mizo kot onadva," je bil brutalno iskren Lorenzo, ki v času svoje dirkaške kariere ni imel dobrega odnosa z legendarnim Italijanom. Španec je šel še korak dlje s pohvalami na račun svojega rojaka. "Mislim, da je bil Marc lani močnejši, še preden se je poškodoval v Mandaliki. Tisti padec ga je fizično oslabil, letos pa je imel težave z ohranjanjem forme, vendar je to nadoknadil z vrhunsko tehniko. Zame je, gledano s tehničnega vidika in po načinu vožnje, najboljši dirkač vseh časov," je prepričan trikratni prvak v razredu MotoGP.

Valentino ne more pozabiti Marca

Lorenzo je svoj zadnji naslov osvojil leta 2015, ko je Rossi po zaključku sezone trdil, da ga je Marc Marquez med bitko za naslov namerno sabotiral. Med nedavnim pogovorom ob promociji svoje nove knjige na eni od italijanskih televizij je Rossi priznal, da tudi 11 let pozneje Špancu ni oprostil njegovih dejanj.

"Boril se je zgolj za to, da bi jaz izgubil, in na koncu mu je uspelo. To je nekaj, kar preprosto ne izgine. Še vedno boli. Minilo je več kot deset let, vendar so občutki in moje razpoloženje, ko pomislim na to, povsem enaki, kot so bili tiste noči v Valencii, in to me nekoliko skrbi. A pogosto se pogledam v ogledalo in si rečem: 'Človek, ne osredotočaj se na tisti en poraz, ampak raje na vse druge stvari.'" je priznal Rossi.

Drugi Marquezov tekmec meni, da bo kmalu zaključil kariero