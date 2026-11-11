Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

'Marquez bo najboljši vseh časov, Rossi si ne zasluži mesta za isto mizo'

Lusail, 11. 11. 2026 12.26 pred 58 minutami 3 min branja 29

Avtor:
M.D.
Valentino Rossi in Marc Marquez

Marc Marquez bi lahko že na sprint dirki prihajajoče Velike nagrade Portugalske osvojil svoj osmi naslov v razredu MotoGP in skupno deseti naslov svetovnega motociklističnega prvaka. Po mnenjih njegovih nekdanjih velikih tekmecev Jorgeja Lorenza in Stefana Bradla bi nov naslov zapečatil njegov status najboljšega vseh časov ali celo zaključil njegovo kariero.

Jorge Lorenzo in Marc Marquez sta leta 2013 bila veliko bitko za naslov, na koncu pa je svojega prvega v razredu MotoGP z zgolj štirimi točkami prednosti osvojil Marquez. Svojega osmega bi zdaj lahko osvojil po tem, ko je za prvim mestom zaostajal že 102 točki.

Lorenzo meni, da bi v primeru zmage Marc Marquez potrdil status najboljšega dirkača vseh časov ob boku Giacoma Agostinija, ki je osvojil osem naslovov prvaka v razredu MotoGP. Valentino Rossi je naslov v razredu MotoGP osvojil sedemkrat, skupno je bil devetkrat svetovni motociklistični prvak.

"Mislim, da se bo odprla resna razprava o tem, ali je Marc Marquez ali Giacomo Agostini največji dirkač vseh časov. Po mojem mnenju bo, če osvoji deseti naslov svetovnega prvaka, brez dvoma največji dirkač moderne dobe. Valentino Rossi ne sodi za isto mizo kot onadva," je bil brutalno iskren Lorenzo, ki v času svoje dirkaške kariere ni imel dobrega odnosa z legendarnim Italijanom.

Španec je šel še korak dlje s pohvalami na račun svojega rojaka. "Mislim, da je bil Marc lani močnejši, še preden se je poškodoval v Mandaliki. Tisti padec ga je fizično oslabil, letos pa je imel težave z ohranjanjem forme, vendar je to nadoknadil z vrhunsko tehniko. Zame je, gledano s tehničnega vidika in po načinu vožnje, najboljši dirkač vseh časov," je prepričan trikratni prvak v razredu MotoGP.

Valentino ne more pozabiti Marca

Lorenzo je svoj zadnji naslov osvojil leta 2015, ko je Rossi po zaključku sezone trdil, da ga je Marc Marquez med bitko za naslov namerno sabotiral. Med nedavnim pogovorom ob promociji svoje nove knjige na eni od italijanskih televizij je Rossi priznal, da tudi 11 let pozneje Špancu ni oprostil njegovih dejanj.

Preberi še Zadovoljen z izkupičkom v Lusailu: Takoj bi podpisal za 32 točk

"Boril se je zgolj za to, da bi jaz izgubil, in na koncu mu je uspelo. To je nekaj, kar preprosto ne izgine. Še vedno boli. Minilo je več kot deset let, vendar so občutki in moje razpoloženje, ko pomislim na to, povsem enaki, kot so bili tiste noči v Valencii, in to me nekoliko skrbi. A pogosto se pogledam v ogledalo in si rečem: 'Človek, ne osredotočaj se na tisti en poraz, ampak raje na vse druge stvari.'" je priznal Rossi.

Drugi Marquezov tekmec meni, da bo kmalu zaključil kariero

Leta 2011 se je Marc Marquez v razredu Moto2 za naslov prvaka boril s Stefanom Bradlom. Po tem, ko je Marquez med kvalifikacijami za VN Malezije utrpel poškodbo očesa, je slavil Nemec. V razredu MotoGP sta pogosto sodelovala, saj je bil Bradl testni voznik moštva LCR Honda, ko je tam dirkal Marquez. Nemec ga je na dirkah večkrat tudi nadomestil, ko je imel Španec težave s poškodbami.

"Vprašanje je, kako bo Marc Marquez sam pri sebi našel notranji mir. Verjamem, da bo, če zdaj osvoji naslov prvaka in na večni lestvici svetovnih naslovov prehiti Valentina Rossija, zanj to to. Imam občutek, da si bo rekel: 'V redu, to je to,' in da bo nato končal kariero s tem statusom. Bradl je ob tem dodal: 'Ni veliko športnikov, ki bi se uspeli upokojiti na samem vrhuncu kariere.'" je prepričan Bradl.

Poglavja:
Na vrh Rossi/Marquez Konec?
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Marc Marquez MotoGP Jorge Lorenzo Valentino Rossi stefan bradl

Zadovoljen z izkupičkom v Lusailu: Takoj bi podpisal za 32 točk

24ur.com Enajst zmag je bilo premalo za tretji zaporedni naslov
24ur.com Marquez verjame, da bo vsaj še enkrat postal svetovni prvak
24ur.com Vinales: Če bi me Yamaha poslušala, bi že osvojil naslov prvaka
24ur.com Ta teden na VOYO: Marquez v Misanu še ne bo postal prvak
24ur.com Marc Marquez z zmago v Sepangu korak bližje novemu naslovu
24ur.com VIDEO: Marquez kljub padcu do 'pola' pred dnevom D, Dovi z devetim mestom že končal sanje o naslovu?
24ur.com Pedro Acosta – nova zvezda razreda motoGP
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jezdimir...hehehe
11. 11. 2026 14.38
Dovol je laži in sprenevedanja, vsi ki spremljamo motoGP več let kot Markec obstaja vemo da za razliko od ostalih dirkačev, brez Dorne ne bi sploh priplezal do motoGP razreda kaj šele da bi kaj osvojil, vedno je rabil pomoč stricev iz ozadja in daleč najboljši motor, ko to ni več dovolj so zdravstveni izgovori na vrsti in trosenje laži, spomnimo se ko je trdil kako oh in sploh je 100% pripravljen in ob enem podpisoval večletno pogodbo, potem pa naslednjo dirko jamral da mu roka ne funcionira, ko ga je konkurenca pokorila...luzer je bil in bo ostal za večne čase, amen!
Odgovori
+1
1 0
FrankCostello
11. 11. 2026 14.37
Lorenzo lahko Doktorju samo čevlje čisti!
Odgovori
0 0
Loptass
11. 11. 2026 14.36
Da Rossi ne more sedeti za isto mizo, je bilo jasno že leta 2013, ko ga je MM pošolal kot rookie. Da pa sploh ne omenimo, da je Rossija pred tem šolal že Lorenzo. Sicer pa je izjava Rossija o Sepangu 2015 reakcija na izjavo MMja teden ali dva nazaj, ko je povedal, da ne bi nikoli proti svojemu tekmecu uporabil moči medijev. In to je to. Rossi dobro ve, da zadeva iz 2015 ni zgolj Sepang. Da se zadeva ni začela v Sepangu, temveč se je le-ta zgodil kot posledica tega, kar se je zgodilo dirko prej-v Avstraliji, ko je Rossi začel pred novinarji obtoževati MMja, da vozi za Lorenza in je na tak način želel vršiti medijski pritisk na MM in Lorenza. In zato se je potem zgodil Sepang. Rossi je afero podlo začel v Avstraliji in zadevo podlo končal v Sepangu. MM pa se mu vmes ni pustil.
Odgovori
+0
1 1
Jezdimir...hehehe
11. 11. 2026 14.39
Rossi je dal ležat Kilavega glih kadar se je zmislu, če smo realni.
Odgovori
0 0
Arthur
11. 11. 2026 14.32
Danes nihče več ne more imeti manj zmag od Valentina Rossija na Ducatiju.
Odgovori
+1
3 2
Loptass
11. 11. 2026 14.38
Njegov brat Luka je izenačil rekord.
Odgovori
0 0
janezdollar
11. 11. 2026 14.31
Španci so znani po hinavščini…in zakompleksani Lorenzo je lep dokaz za to… 🤮 Mimogrede, zaradi Rossija so ljudje začeli množično gledati MotoGP…in koliko se spomnim se mi ni nikoli tako pomagalo in čez prste gledalo…kot npr. hinavčku 93…
Odgovori
+1
3 2
Loptass
11. 11. 2026 14.37
In zaradi Rossija je mimogrede Simonceli nehal voziti Moto GP.
Odgovori
0 0
Amenhotep
11. 11. 2026 14.28
Marquez lahko osvoji sto naslovov, pa bo Rossi še vedno večja legenda od njega...
Odgovori
+0
3 3
galambszar
11. 11. 2026 14.31
amen legenda-jokica.
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
11. 11. 2026 14.26
Rossi je big boss za vse ostale.
Odgovori
+4
7 3
Arthur
11. 11. 2026 14.25
Odneste si Valentino domov. 🤭
Odgovori
-1
4 5
Wolfman
11. 11. 2026 14.15
Marc uporablja že dvojnike na razne priredirve. Zelo umazan posell. Rossi je pa junak občinstva. Njega pa lahko srečas na italijanski pumpi, in kot dobricina od človeka spiješ z njim kavo in eno rečeš. Rossi definitivno.
Odgovori
+4
7 3
slohren
11. 11. 2026 14.14
Glede na to kako se ja markez zaletel v benzekijevo aprilijo zadnjič na šprinti, bi mu morali nedeljsko tekmo prepovedat, ta lahko seže 20 naslovov pa ga zaradi nešportnosti sploh ne bi smeli na tv povabit, za vzgled ostalim,..
Odgovori
+8
12 4
PanAm
11. 11. 2026 14.27
Točno tako....👏
Odgovori
+4
4 0
galambszar
11. 11. 2026 14.27
hren komentiraj raje kmetijo,ker o motociklizmu nimaš pojma.
Odgovori
-1
1 2
Justice4all
11. 11. 2026 14.13
Sramotne izjave...vsi so borci in se borijo ter reskirajo glavo....
Odgovori
+4
8 4
Wolfman
11. 11. 2026 14.35
Dej ne nabiji. Dobr veš, da niso spet takišn iborci kot tisti pacijenti na Isle of man!
Odgovori
0 0
sebak81
11. 11. 2026 14.09
Marc enostavno nima pospravljenega podstrešja in zato ga ljudje ne marajo.. neglede na številke, na koncu ne bo v srcih občinstva..
Odgovori
+6
9 3
Birba
11. 11. 2026 14.05
ROSSI JE IN BO OSTAL KRALJ MOTOGP ZA VEDNO !!!! Španci lahko govorijo kar hočejo
Odgovori
+5
9 4
majsterinegasrat
11. 11. 2026 13.58
Brezvezno prepucavanje vse skupaj. Marc je daleč najpametnejši in se v vse to sploh ne spušča kaj drugi govorijo. On govori na stezi.
Odgovori
+1
5 4
paulista
11. 11. 2026 13.57
To je povedal nekdo, ki ima 9 zmag več od Rosija na vseh dirkah, ki sta jih odvozila kot moštvena kolega na Yamahi in ekrat več najboljših štartnih položajev
Odgovori
-5
3 8
CestniKolesar370Wattov
11. 11. 2026 14.05
Jerry Stackhause je dal več točk, kot Michael Jordan na vseh tekmah, katere sta odigrala kot soigralca v isti ekipi. Jerry Stackhause > Michael Jordan. Jalen Brown, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe in Joel Embiid so dali več točk, kot Lebron na vseh tekmah, katere so odigrali skupaj kot soigralci. VJ Edgecombe > Lebron.
Odgovori
+3
5 2
paulista
11. 11. 2026 14.24
tu štejejo zmage pa pogum, Rossi ko je občutil hitrost Lorenza v moštvu je v mes garaže postavil ZID kar delajo reve....
Odgovori
-2
1 3
Jezdimir...hehehe
11. 11. 2026 14.35
Rossi je v obdobju ko sta bila s punco od Markeca skupaj v moštvu zbral več točk in več naslovov kljub temu da sta ga podla zaljubljenca ogoljufala, tako da začepi Pavle.
Odgovori
0 0
Prototip
11. 11. 2026 13.53
Hahahaha,,,,a to govori lorenzo,fant od markeza???
Odgovori
+3
7 4
B00m
11. 11. 2026 13.47
MM93! Marc je gospod, Vale pa klovn.
Odgovori
-6
5 11
Jezdimir...hehehe
11. 11. 2026 14.35
Kilavi pokvarjenc to pa ja!
Odgovori
0 0
DonLuigi72
11. 11. 2026 13.47
Rossi je zmeraj bil, in očitno še vedno je, jokica z ranjenim ponosom
Odgovori
-1
7 8
0523
11. 11. 2026 13.47
Seveda, Jokica sigurno ve.
Odgovori
+2
6 4
bibaleze
Portal
Nekoč kraljica divjih zabav, danes mama dveh otrok
Enajstmesečnega dojenčka našli živega zakopanega v gozdu, osumljen je njegov oče
Enajstmesečnega dojenčka našli živega zakopanega v gozdu, osumljen je njegov oče
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
zadovoljna
Portal
Njen mož ga je zalotil v postelji in vanj uperil pištolo
Slovenca dolgo skrivala svoja čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Slovenca dolgo skrivala svoja čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Angelsko število 1111: Preverite, na katera znamenja bo današnji datum najbolj vplival
Angelsko število 1111: Preverite, na katera znamenja bo današnji datum najbolj vplival
Gležnjarji, ki so največji hit letošnje zimske sezone
Gležnjarji, ki so največji hit letošnje zimske sezone
vizita
Portal
Najslabše živilo za visok krvni tlak ni le sol: to živilo lahko krvni tlak še dodatno zviša
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
cekin
Portal
Ena slovenska občina izstopa: brezposelnost je tam med najvišjimi v državi
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
moskisvet
Portal
Vložil je veliko truda, a sledilo je grdo razočaranje
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
dominvrt
Portal
Te lončnice so najbolj občutljive na mraz: preverite, ali je med njimi tudi vaša
Iz zavetišča v topel dom: Jure Košir posvojil psičko Rozi
Iz zavetišča v topel dom: Jure Košir posvojil psičko Rozi
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
okusno
Portal
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
voyo
Portal
Zajčji nasip
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Brez konca
Brez konca
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2073