Marc Marquez: Napadal bom!

Pred osemkratnim svetovnim motociklističnim prvakom Marcom Marquezom je zagotovo ena najpomembnejših dirk kariere. Pa ne zaradi samega rezultata, temveč zaradi dejstva, da se po 11 letih poslavlja od svoje ekipe, ekipe Repsol Honda. Nedeljska dirka bo tako zagotovo tudi ena najbolj čustvenih v njegovi karieri. Že na sobotni kratki sprint dirki, ko je zasedel odlično tretje mesto, je Španec nakazal, da se bo boril do zadnjega. "Napadal bom," je sporočilo, ki ga je poslal dvojici, ki se bori za naslov prvaka. Boj Francesca Bagnaie in Jorgeja Martina torej dobiva nove razsežnosti. Vodilna dirkača prvenstva loči le 14 točk razlike. Spremljajte zanimivo nedeljsko dogajanje na Kanalu A in VOYO.

Marc Marquez si želi na nedeljski dirki za VN Valencie doseči kar se da dober rezultat. Zadnja dirka na Hondi bo zagotovo ena najtežjih v njegovi zavidljivi karieri. Španec pravi, da bo napadel, v kolikor bo imel hiter tempo dirke, podoben sobotnemu, in priložnost za dobro uvrstitev. "Napadel bom," je začel Marquez. "Če imam ritem in če imam priložnost. Kot primer lahko rečem, da v Katarju nisem napadel Pecca (Bagnaia) in Martina – Pecca v sprintu in Martina na glavni dirki, ker nisem bil dovolj hiter in potem ni imelo smisla napadati in prehitevati. A tukaj imam dober ritem in se želim boriti. Vedno znotraj meje, a takšno je dirkanje."

Konec svoje veličastne kariere pri japonskem moštvu, no, vsaj za nekaj časa, saj, kot sam pravi, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, si torej želi okronati z dobro uvrstitvijo in se tudi tako zahvaliti svoji ekipi za vsa ta leta skupnega delovanja, ki je bilo nadvse uspešno. Uvrstitev na stopničke na sobotni dirki je že orosila Marquezove oči, čustva pa je težko zadrževal, kako težak bo zanj šele nedeljski dan. "Poskušal sem nadzorovati sebe in seveda svoja čustva. Toda ne morem zanikati, da ko sem stal na zmagovalnem odru in videl vse obraze svoje ekipe, moje ljudi, ki bodo vedno del mene, so me preplavila čustva. Ja, saj je bila samo sprint dirka ... Ampak poskušam dati zares vse od sebe, svojih 100 odstotkov ta vikend. Bil sem razočaran po kvalifikacijah, ker je deveto mesto na startu velika pomanjkljivost, sploh v nedeljo. Toda rezultat, kot je ta danes, je najboljša nagrada, ki jo lahko dam ljudem, ki so mi pri Hondi pomagali in me podpirali v vseh teh letih. Brez njih nikoli ne bi mogel uresničiti svojih sanj."

Že na sprint dirki se je Marquez torej močno boril, tako močno, da se je s sprednjo gumo celo podrgnil ob rame enega izmed akterjev za naslov prvaka Jorgeja Martina. "Bilo je zares precej tesno, toda ja, vsi pritiskajo do konca in se trudijo dati vse od sebe," je povedal po koncu dirke. "Tudi sam, kot že rečeno, bom jutri (v nedeljo) poskušal dati vse od sebe." Očitno je pripravljen tvegati vse v svojem zadnjem dirkaškem vikendu, preden se prihodnjo sezone preseli k ekipi Gresini Ducati. Tam bo združil moči s svojim mlajšim bratom Alexom Marquezom. "To je bila izjemno težka odločitev, zagotovo najtežja v moji karieri. Prekiniti 11-letno razmerje, ki sem ga imel s Hondo, zelo uspešno razmerje, ja, izjemno težko je bilo. Želim si spet uživati v dirkah, drugače vse skupaj sploh nima smisla. Prvi cilj bo torej uživati, zato sem tudi izbral to ekipo, ki je kot ena velika družina. In tudi moj brat je tam. Imajo najboljši motocikel v karavani in v preteklosti so že pokazali dobre rezultate. Zagotovo pa bo vse skupaj en velik izziv," je povedal pred časom.