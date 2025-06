Bratski obračun med Marquezoma: mama Roser navija za Alexa

Brata Marquez sta si letos pokorila konkurenco v motociklistični karavani. Marc Marquez je prepričljivo vodilni v skupnem seštevku, pred bratom Alexom ima 24 točk prednosti, tretji Francesco Bagnaia pa za svojim moštvenim kolegom zaostaja že več kot 70 točk. Vse kaže, da se bosta za naslov med seboj udarila brata iz Cervere, svojega favorita pa so v šali že izrazili tudi njuni družinski člani.

Marc Marquez in Alex Marquez dominirata na začetku letošnje sezone. FOTO: Profimedia icon-expand

Marc Marquez si je s šestimi sprinterskimi in tremi nedeljskimi zmagami na uvodnih sedmih prizoriščih sezone že pridirkal lepo prednost v skupnem seštevku. Njegov najtrši nasprotnik je prav njegov brat Alex Marquez. Letos prerojeni Španec je na stopničke stopil prav na vseh dosedanjih sprintih, zadnjega v Silverstonu dobil, prvič v karieri pa je zmagal tudi na klasični nedeljski preizkušnji.

V skupnem seštevku z zaostankom 24 točk za Marcom zaseda drugo mesto in je edini, ki uspe držati stik z osemkratnim svetovnim prvakom. Po sedmih dirkah tako kaže, da bi se lahko za naslov v elitnem razredu pomerila prav brata iz Cervere.

Čeprav sta tekmeca, Alex in Marc ohranjata odličen odnos. FOTO: Profimedia icon-expand

"Sedaj nama je postalo že skoraj običajno, ampak ni normalno, da se dva brata borita za prvenstvo motoGP, da sva pri in drugi na lestvici. Mimo je že sedma dirka, pa se še vedno boriva med seboj. A v tem uživava," pravi Marc. "Ko se znajdeš v taki situaciji, imaš dve možnosti. Da se oddaljiš en od drugega ali pa da si postaneš bližje kot prej. In midva sva sedaj bolj povezana kot kadarkoli. Zavedava se, da ne moreva prizadeti en drugega. En drugemu želiva najboljše. To osrečuje tudi mamo in očeta," še dodaja starejši izmed bratov.

Julià Marquez (v sredini) je letos navdušen nad uspehi svojih sinov. FOTO: Profimedia icon-expand

"Mislim, da sta starša presrečna nad situacijo in zelo ponosna na naju, še zlasti zaradi najinega odnosa. Zanju je to, da si pomagava in imava tesen odnos, še lepše, kot da zmagujeva v prvenstvu." Prav njuna mama in oče iz prve vrste spremljata njune dvoboje na stezi. Ali kdaj izbereta svojega favorita? "Oče je bolj nevtralen, toda mama pravi, da navija za Alexa. 'Ti imaš dovolj, pusti še kaj njemu', se šali z nama," je za BBC v smehu dejal Marc.

Marc in Alex trdita, da sta bolj povezana kot kadarkoli prej. FOTO: Profimedia icon-expand

Toda starejši izmed Marquezov je dal jasno vedeti, da novega naslova ne bo kar tako prepustil nikomur, niti bratu. Še zlasti ne po dolgih in težavnih sezonah, ki so jih zaznamovale številne poškodbe ter bitke s samim seboj in navsezadnje tudi motociklom. "Nisem vedel, kakšna bo prihodnost, vendar sem moral sprejeti nekaj težkih, tveganih odločitev. Honda je bila moja zaveznica, ponujala mi je dobro plačo, toda vsemu temu sem rekel ne, saj sem si moral dokazati, če sem še sposoben biti hiter."

Na to vprašanje si je že odgovoril, odgovor pa bi lahko dokončno potrdil z deveto krono v motociklističnem prvenstvu. Prav toliko jih ima tudi njegov legendarni tekmec Valentino Rossi. "Seveda je devetka številka, ki bi jo rad dosegel, saj je to naslednja številka v moji karieri. In res je tudi, da bi se s tem po številu osvojenih prvenstev izenačil z Rossijem."

Marc Marquez bi se z devetim slavjem v prvenstvu izenačil z dosežkom Valentina Rossija. FOTO: Profimedia icon-expand