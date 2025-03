Marc Marquez o nenavadni potezi: Tlak v pnevmatikah je padel pod dovoljeno mejo

Španski dirkač Marc Marquez si ne bi mogel želeti boljšega uvoda v novo sezono prvenstva motoGP. Že v soboto je dobil kvalifikacije in sprintersko dirko, najboljši pa je bil tudi na nedeljski dirki in s tem popolno začel pot pri svojem novem delodajalcu, tovarniški ekipi Ducati Lenovo. Velika nagrada Tajske je bila zanj še toliko bolj posebna, saj si je stopničke dvakrat delil s svojim bratom Alexom Marquezom. Zato ne preseneča, da je Španec ta konec tedna ocenil kot najboljšega v svoji karieri.

Marc Marquez je na Tajskem naravnost blestel. Osvojil je vse, kar je se osvojiti dalo in na najboljši možen način začel z dirkanjem v rdeči opravi, dodatno pa so ga osrečili tudi uspehi njegovega brata Alexa, ki je dosegel drugo mesto na kvalifikacijah, sprintu in klasični dirki.

"Ta konec tedna je najboljši v moji karieri. Zame je bila družina vedno najpomembnejša, in ne bi bil tako čustven, če ne bi bil Alex z mano na stopničkah. Vem, kako trdo je garal za svoje dosežke. V tem trenutku doživljam neskončno srečo. Četudi je to samo na enem koncu tedna, je to velik uspeh," čustev za špansko televizijo DAZN ni skrival 32-letnik iz Cervere.

"To je prvenstvo motoGP, zbrani so najboljši dirkači na svetu, in z bratom sva v tej najmočnejši konkurenci končala kot prvi in drugi. Poleg tega je bil to povsem navadna velika nagrada, ni bilo ne dežja, ne množičnih padcev, in vsi najboljši, z izjemo svetovnega prvaka Jorgeja Martina, so bili prisotni v karavani. Ne morem si predstavljati, kako se počutita moja mama in moj oče," je o neverjetnem družinskem uspehu spregovoril še na novinarski konferenci, prepričan, da bosta letos z bratom še kdaj skupaj stala na stopničkah.

Marc Marquez in Alex Marquez sta po nedeljski dirki proslavljala skupne stopničke FOTO: MotoGP icon-expand

Španec je sicer suvereno povedel že takoj po startu in si po nekaj ovinkih pripeljal lepo prednost pred zasledovalci, v sedmem krogu pa je nenadoma upočasnil ter vodstvo za velik del dirke prepustil Alexu. To nenavadno potezo je po koncu preizkušnje tudi pojasnil. "V prvih dveh krogih sem dirkal gladko in hitro, nato pa sem videl, da je tlak v sprednji pnevmatiki izven dovoljenega območja, padel je prenizko. Začel sem močneje zavirati in na tak način skušal rešiti težavo, toda to ni bilo mogoče. Zato sem se odločil počakati Alexa in dirkati za njim."

Tri kroge pred koncem se je starejši izmed bratov Marquez le odločil napasti zmago."Seštel sem, koliko krogov še lahko dirkam s tlakom pod dovoljenim območjem, brez da za to prejmem kazen. Na voljo sem imel le tri kroge, tako da sem za Alexom ostal do zadnjih treh krogov dirke, nato pa napadel. Toda takšno taktiziranje je bilo možno le zato, ker sem bil danes dovolj hiter, da sem lahko dobro nadziral situacijo," je podrobnosti z mediji delil osemkratni svetovni prvak.

Po prvem dirkaškem vikendu je Marc Marquez tudi vodilni v skupnem seštevku. Pred bratom Alexom ima osem, pred moštvenim kolegom Francescom Bagnaio, ki je sprint in nedeljsko dirko končal na tretjem mestu, pa štirinajst točk prednosti. In po suverenih predstavah na Tajskem se je Španec dokončno utrdil kot glavni favorit za naslov svetovnega prvaka v letošnji sezoni.

"Svoj zadnji naslov prvaka sem osvojil prav tu na Tajskem. Od takrat šel sem skozi pekel in nazaj, toda že prejšnje leto sem začel uživati. Letos pa se spet počutim hitrega, konkurenčnega, samozavestnega in mirnega, uživam v tem, kar počnem. Sprejel bom, karkoli se bo zgodilo, in prav ta mentaliteta mi daje mirnost ter sproščenost. Če ne bom prvak v letošnji sezoni, pa nič, drugo leto bom poskusil znova in življenje bo šlo naprej," še razmišlja dirkaški zvezdnik.

