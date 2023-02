Marc Marquez znova pogrel slab odnos z Rossijem: Namerno me je zrušil

Marc Marquez je pred izidom novega dokumentarnega filma o dogodkih v ozadju njegove sezone 2022 podelil svoje mnenje o njegovem ne ravno toplem odnosu legendarnim Valentinom Rossijem: "Ni pa naključje, da dirkača pritisneš ob rob steze, ga pogledaš in ga brcneš. Bilo je namerno."

"Ne moram biti prijatelj z nikomer," je o svojem odnosu z Valetinom Rossijem nedavno rekel Marc Marquez. Mnogi navijači obeh legendarnih motociklistov še vedno špekulirajo o resničnem izvoru spora, ki očitno še danes tli. Najbolj očiten prvi trenutek, ko so čustva privrela na površje je novinarska konferenca pred VN Malezije leta 2015, na kateri je Rossi Marqueza obtožil, da je nanj jezen iz osebnih razlogov. Dodal je, da je Marquez takrat Jorgeju Lorenzu, ki je bil Rossijev moštveni kolega, poskušal pomagati, da osvoji naslov prvaka.

icon-expand Rossi in Marquez FOTO: YouTube

Na dirki VN Malezije dni pozneje se je Rossi zaletel v Marqueza, ki je zaradi padca odstopil. "Bil je neverjeten krog, borila sva se na neverjeten način. Potem je Valentino sprejel to odločitev. Zrušil me je, to ni bila nesreča. Mogoče močno pritiskaš, izgubiš nadzor nad motociklom in se zaletiš v nasprotnika, ni pa naključje, da dirkača pritisneš ob rob steze, ga pogledaš in ga brcneš. Bilo je namerno," je očitno še vedno jezni Marquez dejal pred nedavnimi testi v Sepangu.

Odnos šestkratnega prvaka v kraljevem razredu (Marquez) in sedemkratnega prvaka se očitno ne bo izboljšal v kratkem. "Jaz sem imel njegovo številko in Valentino je imel mojo. Nisva se poklicala. Jaz sem bil star 22 let, on je bil od mene starejši deset let, bil je bolj izkušen. Ne moram biti prijatelj z nikomer. Na začetku sem se bil pripravljen pogovoriti z Valentinom, ampak ni več tako," je bil iskren dirkač moštva Repsol Honda. A Marquez je v pogovoru iz italijansko La Gazzetta dello Sport razkril, da se je njuno rivalstvo v resnici rodilo leto prej (2014) na Rossijevem zasebnem ranču Tavullia. Tam je Marquez po osvojitvi svojega prvega naslova v kraljevem razredu, preživel dan v družbi drugih mladih dirkačev. "Po tem dnevu se mi zdi, da je najin odnos bil drugačen," je namignil Marquez.

