Novica, ki je danes pretresla svet motociklizma, je sedaj dobila vse odgovore. Marc Marquez zaključuje svojo bogato dirkaško pot. Španski dirkač, ki je v karieri dosegel izjemne uspehe in podiral rekorde in se boril tudi z veliko poškodbami, je na novinarski konferenci pred zadnjo dirko sezone spregovoril o razlogih za svojo odločitev. Novinarsko konferenco je začel z besedami. "To bo zelo težka novinarska konferenca. V MotoGP sem prišel na svoj način in na svoj način bom tudi odšel. Od leta 2013 do danes sem zelo užival. Mislim, da včasih ne potrebuješ posebnega razloga. Dovolj je, da razumeš situacijo. Letos je bila situacija zelo na meji," je dejal ob vprašanju, zakaj se je tako odločil.

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"Začel sem čutiti strah. Ne pred motociklom ali hitrostjo, ampak pred poškodbami," je priznal Marquez. Prav zdravstvene težave so bile tiste, ki so dokončno prevesile tehtnico. Po številnih poškodbah desne rame, operacijah in ponovnih težavah z dvojnim vidom je spoznal, da tveganja ne more več sprejemati na enak način kot nekoč.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Marc Marquez Profimedia

Marc Marquez Profimedia

Marc Marquez in Giacomo Agostini Profimedia

Marc Marquez Profimedia







Še bolj presenetljivo je razkritje, da se za konec kariere ni odločil v zadnjih dneh. O tem je razmišljal že dlje časa, dokončno pa se je odločil po dirki v Motegiju na Japonskem. "Edina oseba, ki je takrat vedela za mojo odločitev, je bil moj brat Alex," je razkril Marc. Novico je želel zadržati zase, saj ni hotel, da bi pogovori o upokojitvi vplivali na njegovo osredotočenost v boju za naslov svetovnega prvaka. Njegov cilj je bil sezono zaključiti na najboljši možni način. Odločitev je bila dokončna ne glede na razplet prvenstva. Celo njegovi najbližji so za slovo izvedeli zelo pozno. Oče je novico izvedel v sredo zvečer, mama pa šele na dan uradne objave, približno eno uro pred konferenco.

Marc Marquez je skupno osvojil deset naslovov svetovnega prvaka, od tega osem v MotoGP.

Telo je začelo postavljati meje

Marquez je spregovoril tudi o težkih trenutkih, ki jih javnost pogosto ni videla. Po padcu v Indoneziji je ponovno doživel težave z dvojnim vidom, ki so trajale približno 48 ur. Po padcu v Le Mansu se je težava ponovila za približno 12 ur. " Še vedno sem hiter in konkurenčen. Toda včasih moraš razmisliti o tem, kaj je najpomembnejše," je poudaril. Posebej se je zahvalil tudi Ducatiju za razumevanje in podporo v zahtevnem obdobju. "Z Ducatijem imam pogodbo in želim se jim zahvaliti, ker so zelo dobro razumeli situacijo. Ko sem marca podpisal pogodbo, sem bil zelo optimističen. Nisem vedel, da bom moral ponovno na operacijo desne rame, da bom imel še več težav in da bodo bolečine v roki vse hujše."

Največ mu pomenijo ljudje, ne lovorike

Ko je govoril o svoji karieri, ni želel izpostavljati zgolj naslovov in zmag. Veliko več mu pomenijo odnosi, ki jih je zgradil skozi leta. "Veliko bolj sem ponosen na Marca kot človeka," je povedal. Zahvalil se je staršem, ekipam, sodelavcem in tekmecem, s katerimi je skozi leta ustvaril številna prijateljstva. Med najtežjimi obdobji kariere je izpostavil leta med 2020 in 2023, ko je bil zaradi poškodb zelo blizu konca dirkaške poti. Prav zato je bila vrnitev na vrh zanj nekaj posebnega.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

Slovo brez žalosti, ampak s hvaležnostjo