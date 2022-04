Marquez ob (novem) povratku: Kar se tiče samozaupanja, sem tokrat precej slabše

Katalonski dirkač Marc Marquez se je po novih težavah z dvojnim vidom vrnil v karavano motoGP, in sicer na prizorišče VN Amerik v Austinu. Na dirkališču COTA, ki mu je pisano na kožo, bo skušal najti prave občutke in se na najboljši možni način vrniti v karavano elitnega razreda motoGP. Čeprav se vrača po težkem padcu, bo Katalonec, v kolikor ne bo imel zdravstvenih težav, med glavnimi favoriti za zmago v 'njegovi dnevni sobi'.

"Dvojni vid se mi je pojavil še drugič v zadnjih šestih mesecih in pogovoril sem se z zdravnikom, kakšne so možnosti, da se zgodi še enkrat ali da se zgodi še enkrat, če grem za eno leto na pavzo. Odgovoril mi je, da je bil trk v Indoneziji zelo hud in da bom imel enake možnosti tveganja za vrnitev dvojnega vida ta konec tedna, eno leto ali dve leti pozneje, saj gre ne nazadnje za to, da se ob udarcu živec malce premakne in to povzroči. To je moja šibka točka, toda če sem tukaj, sem tukaj za dirkanje, ne morem razmišljati o tem, da ne smem pasti, ker če bom ... Tukaj sem, da dirkam in ne zato, da razmišljam o poškodbah," je novinarjem na dirkališču COTA v Austinu razlagal osemkratni svetovni prvak Marc Marquez.

Na vprašanje, kako se počuti v primerjavi z veliko nagrada Katarja, kjer se je prav tako pojavil prvič po poškodbi živca in pojavitvi dvojnega vida, je odgovoril: "V primerjavi s Katarjem je moja fizična pripravljenost nekoliko boljša, toda kar se tiče samozavesti, sem tu v veliko slabšem stanju. To je jasno po taki poškodbi, ki ti še drugič prizadene vid. To je nekaj, kar mi povzroča strah." Besede, ki jih od Marqueza v preteklosti nismo bili vajeni, a očitno se kaže, da je tudi Katalonec krvav pod kožo. Vse bolj jasno je, da se tudi sam zaveda, da bi mu lahko nova poškodba vida povzročila predčasen konec kariere.

Prva Hondina violina zadnjega desetletja se je dotaknila tudi zaostanka za vodilnim dirkačem prvenstva, rojakom Aleixom Espargarojem, ki ga marsikdo ni pričakoval na vrhu razpredelnice. "Prvenstvo je pomembno in tu je, toda zdaj trenutno ni naš glavni cilj, še posebej ne prvi dan VN Amerik," je hitel pojasnjevati Marquez. Spomnil se je tudi dogajanja v Indoneziji, ki je privedlo do strašljivega padca, po katerem je čudežno odkorakal s steze kar sam. Posledica je bila pojavitev dvojnega vida, ki pa je tokrat zvodenela precej hitreje kot ob koncu pretekle sezone. "Skozi celoten konec tedna smo imeli precej težav z zadnjim delom motocikla in dodajali smo težo zadnjemu delu, toda to je povzročilo, da se je, ko smo na motocikel nadeli novo pnevmatiko, pojavilo oddrsavanje prednjega dela in zaradi tega razloga sem sprva padel. Na ogrevanju smo naredili manjše spremembe, da bi razumeli situacijo, toda celoten konec tedna smo imeli enake težave, padel pa sem na najslabšem možnem delu. Nisem pričakoval tega padca. Na srečo sem tukaj, poškodoval sem si vid, toda sreča v tem je, da so ostali deli telesa ostali celi. Navkljub temu da sem izpustil dirko za VN Indonezije in VN Argentine se pravzaprav počutim srečen, da sem lahko tukaj," je strašljiv padec v Indoneziji opisal Marquez.