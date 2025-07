'Marquez ostaja edini, ki me lahko z naslovi ujame. Grozno mi je, ko mu žvižgajo Italijani'

Leta 1975 je veliki Giacomo Agostini osvojil svoj petnajsti dirkaški naslov med motociklistično elito. Njegov dosežek še dandanes velja za rekordnega. To je bil hkrati tudi zadnji osvojeni naslov šampiona legendarnega Italijana, ki je od nekdaj – in tega ni skrival – kazal naklonjenost Marcu Marquezu. In vztraja pri mnenju, da le 32-letni Španec iz Cervere (edini) lahko doseže njegov mejnik.

Giacomo Agostini in Marc Marquez. Legendarni Italijan nikoli ni skrival velike naklonjenosti do Marca Marqueza. Nekateri rojaki mu to celo zamerijo ...

Ko se "javi" veliki Giacomo Agostini, drugi poslušajo. Običajno so besede legendarnega Italijana tehtne in premišljene, redko "ustreli" kozla. Zdi se, da ga tudi tokrat ni. V pogovoru za Gazzetto Dello Sport je petnajstkratni motociklistični prvak razmišljal, kdaj in če sploh lahko Marc Marquez, ki hiti proti novemu naslovu prvaka v razredu motoGP, zruši njegov legendarni, kot se sedaj zdi, dosežek. Trenutno premočno vodilni v prvenstvu naj bi bil po besedah Agostinija, ki je 16. junija slavil 83 let, edini, ki mu lahko to uspe. Italijan je navdušen, kako Marquez "manevrira" sezono na Ducatiju.

"Takoj sem vedel, da je to sezona, ki jo bo zaznamoval. Neverjetno hitro se je prilagodil vsem zahtevam, ki jih prinaša garaža Ducatija. Vselej je zahtevna selitev v ekipo iz Borga Panigaleja. Je specifična, ne ustreza vsakomur, Marc pa je prestop izvedel brezhibno. Dirka na sijajnem motociklu, toda tekme zmaguje dirkač. In tudi to dokazuje ves čas. Na trenutke je celo preveč dominanten, kar morda nekaterim ni všeč. Meni je," je Gazzetti priznal Giacomo Agostini.

Giacomo Agostini

Legendarni Italijan ves čas trdi, da je prav Marquez edini v paddocku, ki mu lahko nekoč uspe preseči tudi njegove dosežke na stezi. Kar se tiče števila osvojenih prvenstev, kakopak.

"Bilo mi je hudo, ko so na katerih prizoriščih navijači žvižgali po njegov zmagi. In to celo navijači, odeti v rdeče barve. Meni je to nezaslišano. Le zato, ker ni Italijan?" se je spraševal veliki Ago in potrdil, da Marc Marquez v tej sezoni lahko le še izgubi naslov ...

"Vse je v njegovih rokah. Po eni strani je naslov že njegov, lahko ga le izgubi ob kakšni neprijetnosti ali nepredvidljivi situaciji v preostanku tekmovalne sezone. A mislim, da bo po njej povečal število naslovov in se za enega približal meni," je prepričan Giacomo Agostini, ki je vesel, da ga je Marc Marquez že prehitel po številu posamičnih zmag na dirkah (68), lovi pa še njegov veliki rekord po naslovih.

Marc Marquez hiti proti novemu naslovu prvaka.

"Vesel sem zanj. Zaslužil je to. Sedaj pa ima pred sabo še ta cilj. Ponavljam, ni nemogoče," je za milanski rožnati časnik pogovor nadaljeval Giacomo Agostini. "Mislim, da je pokazal, iz kakšnega testa je, ko je zavrnil finančno precej boljšo novo ponudbo Honde in odšel k rdečim, ker se je zavedal, da bo na Ducatiju bolj tekmovalen in konkurenčen. In res je. Milo rečeno."