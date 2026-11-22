Vodilni dirkač v prvenstvu razreda MotoGP Marc Marquez bi za ubranitev naslova prvaka na sprint dirki moral osvojiti vsega dve točki več od prvega zasledovalca na lestvici Jorgeja Martina in osmi naslov v elitnem razredu bi romal v roke Marqueza. Španec je imel vse do zaključka sprinta vse v svojih rokah, nakar je v zaključku na mokri stezi storil napako, padel in tako dopustil, da ima Martin še vedno teoretične možnosti za osvojitev naslova.

"Je, kakor je. Ravno zaradi tega sem vesel, da imam na srečo veliko prednost. Bila je težka sprinterska preizkušnja, predvsem v krogu, ko sem padel, ko je začelo deževati. Ko sem prišel v ovinek, enostavno nisem imel oprijema. Nisem se zavedal, da je steza že tako mokra. Krog in pol pred osvojitvijo naslova se je to zgodilo, a na dirki bom imel novo priložnost," je po padcu na sprintu za TNT Sports dejal dirkač Ducatija.

Marc Marquez FOTO: MotoGP

Zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer se je sprint odvil pol ure prej, obenem pa so imeli dirkači na stezi težke pogoje. "Že na začetku dirke so bili pogoji zelo težki. Ostal sem miren, kljub temu da so me dirkači napadli. Ko je bila steza še suha, sem imel na motociklu dober občutek. A na žalost je v zadnjih dveh krogih začelo močneje deževati. Nakar sem pripeljal v osmi ovinek, kjer se nisem zavedal, da je tako mokro, in storil napako," je nadaljeval Španec.

Do konca sezone je ostal le še en sprint in dve nedeljski dirki, tako da prostora za napake praktično ni več. "Vsi si želijo proslaviti čim prej, a sem miren. Kljub padcu sem fizično odlično pripravljen in na dirki bom imel že novo priložnost za osvojitev naslova, kjer bom to poskusil tudi potrditi. Pozitivna stran je, da je Martin končal kot peti," je s pozitivnim pogledom v prihodnost dejal sedemkratni prvak v najelitnejšem motociklističnem razredu. Dirko za veliko nagrado Portugalske bomo tako kot vedno prenašali na Kanalu A in VOYO.

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