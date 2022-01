Marquez po daljšem premoru spet sedel na motor in pojasnil vzrok poškodbe

Marc Marquez je ob virtualnem druženju z novinarji pojasnil, kako je prišlo do poškodbe. Po padcu ob vožnji z enduro motorjem – treniral je z dobrim prijateljem in prvakom enduro dirkanja Josepom Garcio – je na motocikel celo uspel sesti in odpeljati domov. Poškodba vida je prišla z zakasnitvijo. "Ko sem prišel domov, sem se stuširal in po treh urah sem začutil nekaj čudnega v vidu in glavi. Poklical sem zdravnika, mu pojasnil občutke, ki sem jih imel, in rekel mi je, naj se ne obremenjujem, pač pa naj počakam. Prvi teden je to nekaj običajnega. Toda po enem tednu smo videli, da je težava ostala in takrat smo potrdili diplopijo. Na začetku so mi zdravniki svetovali, naj bom potrpežljiv, saj se lahko v prvih tednih to samo pozdravi. In tako je tudi bilo," je razložil Marquez. Priznal je, da so bile v igri tri možnosti: počasnejši pristop s počitkom, možnost operacije ali celo sprejetje tega, da morda nikoli več ne bo dirkal.

Prvi trening z motociklom je opravil prav na stezi za motokros. Zakaj? "Odločil sem se za motokros motor, ker sem se z njim poškodoval. Moraš biti zelo natančen, tukaj so tudi skoki, voziš gor in dol po klancu, zato potrebuješ popoln vid," je pojasnil Katalonec. Na vprašanje, če je vožnja po divjem terenu nevarna, je odgovoril. "'Off-road' je nevaren, toda prav tako je nevarno, če treniraš z motociklom CBR1000 na kakšni stezi, ki ni v koledarju GP-jev, saj so izletne cone zelo majhne. Toda na koncu moraš trenirati. Lahko sediš na kavču in voziš vsako dirko, toda na koncu ne boš prvak," je svojo mentaliteto še pojasnil Marquez.