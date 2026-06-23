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MotoGP

Marc Marquez podaljšal sodelovanje z Ducatijem

Brno, 23. 06. 2026 09.56 pred dvema dnevoma 2 min branja 40

Avtor:
Lu.M
Marc Marquez

Marc Marquez in ekipa Ducatija sta podaljšala sodelovanje. Aktualni svetovni prvak bo v rdečem dirkal še vsaj do konca sezone 2028, so sporočili na uradnih kanalih italijanske ekipe. Španski dirkač je v zadnjih tednih močno dvignil svojo formo in napovedal hud napad na veliki deseti naziv svetovnega prvaka.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: AP

Marc Marquez je del tovarniške ekipe Ducati že dve leti. V prejšnji sezoni je prišel do devetega naziva svetovnega prvaka, s katerim se je izenačil s svojim največjim tekmecem Valentinom Rossijem. Podaljšanje sodelovanja z italijansko ekipo je bilo zgolj vprašanje časa, Ducati pa je danes dobro novico tudi uradno potrdil. Aktualni svetovni prvak naj bi ponujeno pogodbo sprejel že pred nekaj meseci, potrditev pa je prišla po Špančevem zmagoslavju v Brnu prejšnji konec tedna, ko je prišel do druge zaporedne zmage v letošnji sezoni, ki se je začela vse prej kot spodbudno.

"Še naprej bom rdeč. Zares sem srečen s podaljšanjem pogodbe in da bom lahko še naprej del te družine. Ko sem se pridružil Ducatiju, sem bil prepričan, da gre za projekt, ki najbolj sovpada z mojimi tekmovalnimi ambicijami. To so mi tudi dokazali, s trdim delom smo stkali zelo dober in prijateljski odnos," je povedal Marquez, ki je z dvigom forme na zadnjih dveh dirkaških koncih tedna jasno oddal kandidaturo za deseti naslov prvaka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V prvem letu sodelovanja smo prišli do nove zvezdice. Letos ciljamo na ponovitev uspeha, s čimer bi zgolj še bolj potrdili mojo izbiro za Ducati. Še vedno tekmujem, ker imam ta šport zares rad. Še naprej si želim dosegati svoje cilje in premikati meje, prepričan sem, da sem v pravi ekipi. Dokler bom tukaj, bom dal vse od sebe, da bo prihodnost vselej pobarvana v rdečo," je še dodal Marquez, ki je za Johanom Zarcojem drugi najstarejši dirkač v karavani MotoGP.

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KOMENTARJI40

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tenma
23. 06. 2026 21.50
Upam samo da ne bo torpedni klofutar ponovno torperdiral Markeca.
Odgovori
-10
1 11
.AchiIIeus
23. 06. 2026 21.03
Samo v vednost, najboljši je tisti ki zmaguje v polni konkurenci in vodi prvensto, vse ostalo so boleče želje nerazgledanih podrepnikov.
Odgovori
+13
16 3
The T3chnics
23. 06. 2026 21.09
Zopet širite laži... tipični podpornik Brcačija, Bremzačija in Klofutačija.
Odgovori
-13
2 15
.AchiIIeus
24. 06. 2026 09.56
Preberi svoj zmazek pa ti bo morda kapnilo kolk si plitek.
Odgovori
+7
8 1
The T3chnics
24. 06. 2026 10.27
Preberite svoj zmazek. Mogoče vam kapne koliko ste plitki.
Odgovori
-3
1 4
muzl muzl
23. 06. 2026 20.44
M.M. 4evr. Mogoče bo še s KTMom prvak 2029,2030,2031
Odgovori
-16
4 20
.AchiIIeus
24. 06. 2026 09.56
...v pesku seveda!
Odgovori
+8
9 1
Kaktus - x
23. 06. 2026 19.27
Brez najboljšega motorja je niko i ništa, bi rekli Korlovi dol. Pa tudi to ni dovolj, potrebno je še najboljšemu dirkaču prepovedat dirkat, pa tudi to ni dovolj, še vedno je daleč zadaj v razvrstitvi, kilavo je tole dirkanje z najboljšim motorjem, da niti ne omenjam slab renome Ducatija od kar so si ga nakopali, brez debate!
Odgovori
+16
19 3
The T3chnics
24. 06. 2026 10.28
Kaj je zdaj..... a je najboljši ali je skropucalo od Ducatija. Se bo treba odločit...
Odgovori
-4
1 5
prost1
23. 06. 2026 18.42
Super. Vsaj še dve leti zanimivih dirk. Upam, da ne bo poškodb, za zmage potem poskrbi Marc sam.
Odgovori
-15
3 18
.AchiIIeus
23. 06. 2026 18.52
Mogoče res ne vemo vsega, lahko potemtakem predvidevamo kdo je izločil Bezzecchija.
Odgovori
+16
18 2
.AchiIIeus
23. 06. 2026 18.05
Zanimivo kako nekateri ne zmorejo preboleti da Markec Rossiju ne seže do kolena. Naslove je nanizal ko je bil Rossi že veliko starejši kot je on sam danes. Če bi bil Rossi v enakih letih kot Markec in bi le ta dirkal pošteno, ne bi videl niti enega naslova to je sedaj jasno vsem ki imajo vsaj malo v glavi. Če pogledamo zgodovino je jasno da Markec ne seže legendam kot je Rossi ali Dohan niti do gležnja, Dohan je bil serijski prvak s Hondo 5x zapored, Rossi pa 5x zapored s tremi različnimi moštvi, tudi poltovarniškim, kar Markec niti sanjati ne upa, to pa podrepne še dandanes žre, vse kar jim ostane je da ga blatijo, s čimer samo kažejo kako zelo prostaški so. Sam sem upal da bo šel tudi Markec po športni poti, ampak ko sem videl da ni zmogel sprejeti da je Rossi nekdo ki je veliko boljši in na kakšen nivo se je spustil, se mi je zameril. Ves ugled si je pokvaril. Da ne bluzim poglejte posnetke kako mu vsi hrbte obračajo po njegovih podlih dejanjih, še miroljubnemu Pedrosi je film počil...čisto sam si je kriv za vse namerno storjene packarije. Tudi upokojeni dirkači so povedali kaj si mislijo o podležu, vse je na netu. Ampak danes vsi vemo da Marc Marquez ni ime vredno omembe, ni kar tako povsod izžvižgan in označen za največjega podleža vseh časov, popolnoma sam si je vse zakuhal.
Odgovori
+17
22 5
The T3chnics
23. 06. 2026 21.14
A še kar se zbujate z Marquezom v misli. Tale vam pa da za mislit a? Rosi je mislil, da se bo lahko še 10 let sprehajal brez konkurence po dirkališčih in potem je prišel ta vaš opevani Marc, ki ga ne spravite iz svojih misli in že prvo sezono v MotoGP deklasiral po vašem mnenju najboljšega.
Odgovori
-10
2 12
.AchiIIeus
23. 06. 2026 21.21
Nihče ne pričakuje da bi katerikoli podrepnik karkoli razumel, jaz te popolnoma razumem, vem da je to tvoj maksimum, žal tako je.
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+12
13 1
The T3chnics
23. 06. 2026 21.37
A moj maksimum.... tole vaše domneve na daljavo so bolj jalove tako kot so bile vaše napovedi.... žal, taka je realnost...
Odgovori
-10
0 10
.AchiIIeus
24. 06. 2026 09.57
Vem da se ne zavedaš, nimaš s čim.
Odgovori
+8
8 0
The T3chnics
24. 06. 2026 10.32
Kadar sklepate po sebi to ne pomeni, da so vsi takšni. Vsi smo videli kako ste vi razmišljali glede Marca in njegovega ponovnega uspeha.... slabo ste razmišljali, in glejte, da ne bo letos isto, ker potem bi bila to ena ogromna blamaža....
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-4
0 4
.AchiIIeus
24. 06. 2026 10.52
Samo potrjuješ moje navedbe.
Odgovori
+2
2 0
The T3chnics
24. 06. 2026 11.39
Vaše navedbe so kot predlansko vedeževanje..
Odgovori
-2
0 2
Tenma
23. 06. 2026 16.46
Zanimivo kako nekateri ne morajo preboleti da je Markec rosija premagal že v krstni sezoni in tudi potem. Koliko naslovov je nanizal Markec k je rosi še dirkal in koliko rosi? Če rosi ga ni bil sposoben premagat je to njegov problem. Če pogledamo zgodovino, k še Markeca sploh ni bilo v GP klasi, si je rosi velikokrat sam zapravil 10. naslov. Tega noben ne vidi, važno da lahko nekoga blatijo. Sam sem navijal za rosija, ampak ko sem videl da ni mogel sprejeti da je prišel nekdo boljši in na kakšen nivo se je spustil, se mi je pa zameril. Ves ugled si je pokvaril. Da ne bluzim poglejte posnetke kako mu vsi hrbte obračajo k se rokujejo... Čisto sam si je kriv. Tudi upokojeni dirkači so povedali kakšen je bil, vse je na netu. Ampak to je težko sprejeti... Toliko o tem.
Odgovori
-16
5 21
DevilNo1
23. 06. 2026 19.18
Ti si edini, katerega je lahko sram!
Odgovori
-15
3 18
Kaktus - x
23. 06. 2026 19.53
Devil, se strinjam, sramota koliko laži je natvezil.
Odgovori
+16
18 2
Tenma
23. 06. 2026 16.40
To MM, če bo sreča tudi 111. naslov :)
Odgovori
-13
4 17
Tenma
23. 06. 2026 16.40
Napaka, 11. sem mislil.
Odgovori
-16
3 19
Tenma
23. 06. 2026 16.47
Mislil sem 11. naslov.
Odgovori
-16
3 19
.AchiIIeus
23. 06. 2026 17.38
Ni napaka, samo nerazsoden si, žal!
Odgovori
+16
19 3
Reaper
23. 06. 2026 16.26
MM s5 zmaguje to mora biti huda bolečina po pisanju sodeč :)
Odgovori
-13
4 17
Rd350
23. 06. 2026 14.39
Rossi bi lahko nad vsemi, a je pokazal poteze ki jih nebi smel noben športnik.
Odgovori
-12
5 17
.AchiIIeus
23. 06. 2026 16.13
Važno da je za večno v podrepnih glavah, uspelo mu je!
Odgovori
+15
19 4
.AchiIIeus
23. 06. 2026 14.13
S podpisom pogodbe si je Ducati dokončno skopal jamo, ne verjamem da bi jih lahko v bodoče Acosta rešil pred propadom, večina fenov, predvsem vsi Italjani, so jim že zdavnaj obrnili hrbet, kar smo jasno videli v Mugelu, ko se je odvijalo slavje na nivoju Rossijevih časov, dejansko je Ducati doživel pokop na italjanskih tleh.
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+12
18 6
The T3chnics
23. 06. 2026 16.07
A vidite, ker ste tako vneto zatrjevali, da Marc nikoli ne bo na Ducatiju.... zdaj pa imate. Vi ste krivi, da Ducati propada.
Odgovori
-15
3 18
.AchiIIeus
23. 06. 2026 17.39
Zopet širiš laži, tipični podrepnik!
Odgovori
+17
20 3
DevilNo1
23. 06. 2026 19.21
Ducati si je samo enkrat sam skopal jamo, in to takrat ko je podpisal pogodbo z VR46!!
Odgovori
-15
3 18
Samo navijač
23. 06. 2026 13.14
V ospredje se potiska sam. Njegova mentaliteta je grizenje do konca in se cez. Tardozi pravi da v svoji karijeri se ni videl kaj takega. Idemooooo Marq 10x, 11x......
Odgovori
-8
8 16
bingo
23. 06. 2026 12.11
Dober sportnik pa vendar se ne morem znebiti obcutka da ga Dorna in mogoce se kdo potiska v ospredje
Odgovori
+10
17 7
.AchiIIeus
23. 06. 2026 14.04
Dejansko pa je med dobrim in odličnim športnikom ogromna razlika, lahko celo govorimo o prepadu med njima.
Odgovori
+13
17 4
Pujček
23. 06. 2026 12.10
Lahko bi bil as, a je pokazal svojo veličino, ko je onemogočal Rosija. Žal antipatikus.
Odgovori
+11
18 7
Tenma
23. 06. 2026 16.39
Saj je as, rosija je nasankal že v svoji krstni swzoni...
Odgovori
-15
3 18
.AchiIIeus
23. 06. 2026 18.10
Pujček drži, samo največji podlež se lahko spusti na tako nizek nivo kot MM, še sreča da je edini.
Odgovori
+15
17 2
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