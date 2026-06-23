Marc Marquez podaljšal sodelovanje z Ducatijem

Marc Marquez je del tovarniške ekipe Ducati že dve leti. V prejšnji sezoni je prišel do devetega naziva svetovnega prvaka, s katerim se je izenačil s svojim največjim tekmecem Valentinom Rossijem. Podaljšanje sodelovanja z italijansko ekipo je bilo zgolj vprašanje časa, Ducati pa je danes dobro novico tudi uradno potrdil. Aktualni svetovni prvak naj bi ponujeno pogodbo sprejel že pred nekaj meseci, potrditev pa je prišla po Špančevem zmagoslavju v Brnu prejšnji konec tedna, ko je prišel do druge zaporedne zmage v letošnji sezoni, ki se je začela vse prej kot spodbudno.

"Še naprej bom rdeč. Zares sem srečen s podaljšanjem pogodbe in da bom lahko še naprej del te družine. Ko sem se pridružil Ducatiju, sem bil prepričan, da gre za projekt, ki najbolj sovpada z mojimi tekmovalnimi ambicijami. To so mi tudi dokazali, s trdim delom smo stkali zelo dober in prijateljski odnos," je povedal Marquez, ki je z dvigom forme na zadnjih dveh dirkaških koncih tedna jasno oddal kandidaturo za deseti naslov prvaka.