Prekaljeni Marc Marquez na MotoGP dogodek poslal dvojnika

Najprej povejmo, da je bil zmagovalec "dirke" Somkiat Chantra, drugi je bil Pedro Acosta. Zdaj ko smo opravili s to formalnostjo, lahko preidemo na bolj bizaren podatek s tega dogodka. Uradni profil MotoGP-ja je objavil posnetek, na katerem nekdo v jakni Ducatija s čelado Marca Marqueza teče proti "svojemu" gokartu na stezi. Nič nenavadnega, bi lahko rekli. A trenutno vodilni v prvenstvu Jorge Martin je bil zelo pozoren na gibanje in obnašanje "Marca Marqueza". Martinov gokart je stal ob "rojakovem". Radovedni Martin je osebo poleg sebe poskušal ogovoriti, ko ni dobil odgovora, pa mu je poskušal dvigniti vizir. To mu je lažni Marquez preprečil, kar je potrdilo Martinove sume.

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"Hitro sem opazil, da to ni Marc. A razumem ga. Tudi jaz nisem bil najbolj prepričan, ko so mi rekli za ta dogodek. Ti fantje so zelo nori. Kakršen koli udarec lahko vpliva na poznejšo dirko. Zato sem se že v prvem ovinku hitro umaknil in dirko končal med najpočasnejšimi," je po nedeljski dirki VN Japonske, ki jo je zaključil na drugem mestu, dejal Martin, ki ima pred Marquezom dve točki prednosti na vrhu prvenstva. Tudi predstavnik zveze dirkaških ekip (IRTA) je poskušal potrditi identiteto dirkača, ko mu to ni uspelo, pa lažni Marquez ni več mogel skriti resnice, na dirki ni smel sodelovati. Drugi v prvenstvu Marc Marquez se je odločil, da po ogrevanju, ki je bilo na Japonskem podaljšano zaradi težav s pnevmatikami, svoje pozornosti ne bo namenil dogodku z gokarti, ampak okrevanju. Starejši od bratov Marquez se že nekaj časa ubada s posledicami številnih poškodb.

"Po ogrevanju sem potreboval led na desni rami. Nekdo je predlagal, da bi na dogodek poslali mojega dvojnika, kar smo tudi storili. Obstaja neka meja. Seveda razumem potrebo po takem dogodku, ampak mi se borimo za naslov. Nismo tu zato, da se igramo z gokarti," je po zmagi na nedeljski dirki priznal Marquez. "Organizatorji so me okregali. A v takih trenutkih moraš biti sebičen in dati vse od sebe, ko je to najbolj potrebno: na dirkah," je o "kazni" s strani organizatorjev dejal Marquez.