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MotoGP

Prekaljeni Marc Marquez na MotoGP dogodek poslal dvojnika

Mandalika, 08. 10. 2026 10.11 pred 40 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.D.
Marc Marquez

Pred nedeljsko dirko na minuli VN Japonske so organizatorji za navijače pripravili prav poseben dogodek. Dirkači v kraljevskem razredu so motocikle zamenjali z gokarti in se podali na stezo v Motegiju. To so z veseljem storili vsi razen enega.

Najprej povejmo, da je bil zmagovalec "dirke" Somkiat Chantra, drugi je bil Pedro Acosta. Zdaj ko smo opravili s to formalnostjo, lahko preidemo na bolj bizaren podatek s tega dogodka. Uradni profil MotoGP-ja je objavil posnetek, na katerem nekdo v jakni Ducatija s čelado Marca Marqueza teče proti "svojemu" gokartu na stezi. Nič nenavadnega, bi lahko rekli.

A trenutno vodilni v prvenstvu Jorge Martin je bil zelo pozoren na gibanje in obnašanje "Marca Marqueza". Martinov gokart je stal ob "rojakovem". Radovedni Martin je osebo poleg sebe poskušal ogovoriti, ko ni dobil odgovora, pa mu je poskušal dvigniti vizir. To mu je lažni Marquez preprečil, kar je potrdilo Martinove sume.

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"Hitro sem opazil, da to ni Marc. A razumem ga. Tudi jaz nisem bil najbolj prepričan, ko so mi rekli za ta dogodek. Ti fantje so zelo nori. Kakršen koli udarec lahko vpliva na poznejšo dirko. Zato sem se že v prvem ovinku hitro umaknil in dirko končal med najpočasnejšimi," je po nedeljski dirki VN Japonske, ki jo je zaključil na drugem mestu, dejal Martin, ki ima pred Marquezom dve točki prednosti na vrhu prvenstva. Tudi predstavnik zveze dirkaških ekip (IRTA) je poskušal potrditi identiteto dirkača, ko mu to ni uspelo, pa lažni Marquez ni več mogel skriti resnice, na dirki ni smel sodelovati.

Drugi v prvenstvu Marc Marquez se je odločil, da po ogrevanju, ki je bilo na Japonskem podaljšano zaradi težav s pnevmatikami, svoje pozornosti ne bo namenil dogodku z gokarti, ampak okrevanju. Starejši od bratov Marquez se že nekaj časa ubada s posledicami številnih poškodb.

Preberi še Marquezu dvojna zmaga v Motegiju, Martin drugi, Bezzecchi pa tretji

"Po ogrevanju sem potreboval led na desni rami. Nekdo je predlagal, da bi na dogodek poslali mojega dvojnika, kar smo tudi storili. Obstaja neka meja. Seveda razumem potrebo po takem dogodku, ampak mi se borimo za naslov. Nismo tu zato, da se igramo z gokarti," je po zmagi na nedeljski dirki priznal Marquez. "Organizatorji so me okregali. A v takih trenutkih moraš biti sebičen in dati vse od sebe, ko je to najbolj potrebno: na dirkah," je o "kazni" s strani organizatorjev dejal Marquez.

Razlagalnik

Dirkališče Mobility Resort Motegi se nahaja na Japonskem in je v lasti podjetja Honda. Odprto je bilo leta 1997 in je znano po svoji tehnični zahtevnosti, saj vključuje številne zavoje, ki zahtevajo močno zaviranje. V svetu motošporta je ključnega pomena, saj redno gosti dirke za Veliko nagrado Japonske v razredu MotoGP ter različne druge mednarodne dirkaške dogodke, poleg tega pa služi tudi kot muzej in testni poligon za Hondino tehnologijo.

IRTA je kratica za International Road Racing Teams Association oziroma Mednarodno združenje ekip cestnih dirk. Ustanovljena je bila leta 1986 z namenom, da zastopa interese dirkaških ekip v svetovnem prvenstvu MotoGP. Organizacija igra ključno vlogo pri pogajanjih o pravilih, varnostnih standardih na dirkališčih, logistiki in finančnih vprašanjih, s čimer zagotavlja, da imajo ekipe enoten glas pri sodelovanju z lastniki komercialnih pravic in krovno organizacijo FIM.

Dirkanje v razredu MotoGP velja za enega najbolj fizično in psihično zahtevnih športov na svetu. Dirkači upravljajo z motocikli, ki dosegajo hitrosti preko 350 km/h, pri čemer so izpostavljeni ekstremnim silam pri pospeševanju in zaviranju. Padci so zaradi visokih hitrosti in minimalne zaščite telesa pogosto neizogibni, kar vodi do hudih poškodb, kot so zlomi kosti, poškodbe ligamentov in mišic. Zaradi tega je fizična regeneracija med dirkaškimi konci tedna ključnega pomena za ohranjanje vrhunske zmogljivosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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marc marquez motogp vn japonske

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Dr. Vale
08. 10. 2026 12.10
Največji goljuf, blefer, hinavec... je MM
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jablan
08. 10. 2026 11.57
Bogi
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