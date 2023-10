Marc Marquez potrdil, katerega Ducatija bo vozil v prihodnji sezoni

Osemkratni svetovni prvak (enkrat v razredu do 125 kubikov, enkrat v razredu moto2 in šestkrat v razredu motoGP) bo prvič v svoji motoGP karieri, ki se je začela že leta 2013, vozil kaj drugega kot Hondo, potem ko je pred dvema tednoma zaključil uspešno zgodbo pri moštvu Repsol Honda Team.

Marc Marquez, ki se skupaj z ostalo karavano razreda motoGP pripravlja na dirkaški vikend v Avstraliji, je medijem razkril, katerega Ducatija bo vozil v prihodnji sezoni. 30-letnik iz Cervere bo vozil letošnji Ducatijev model, kar se ujema z dosedanjo prakso, v kateri nove motocikle vozijo le dirkači tovarniških in tudi nekaterih poltovarniških ekip. Nove Ducatije bodo tako dobili Francesco Bagnaia in Enea Bastianini (oba Ducati Lenovo Team) ter Jorge Martin in Franco Morbidelli (oba bosta v prihodnji sezoni dirkala za Prima Pramac Racing), medtem ko bodo poleg starejšega izmed bratov Marquez na letošnjem Ducatiju dirkali še njegov mlajši brat in moštveni kolega Alex Marquez ter člana moštva Mooney VR46 Racing Team Luca Marini in Marco Bezzecchi.