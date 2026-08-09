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MotoGP

Marc Marquez razkril, kaj je botrovalo k slabemu rezultatu na sprintu

Silverstone, 09. 08. 2026 07.00 pred enim dnevom 2 min branja 7

Avtor:
R.S.
Marc Marquez

Po poletnem premoru se je na dirkaške steze v razredu MotoGP v najboljši formi vrnil Jorge Martin, ki je po zmagi v kvalifikacijah slavil tudi na prvem sprintu po skoraj enomesečni odsotnosti. Španec je celotni sprint odpeljal v vodstvu, dirkaču Aprilie pa sta se najbolj približala Ai Ogura in Martinov moštveni kolega Marco Bezzecchi. Z osvojenim devetim mestom na sprintu ni bil zadovoljen aktualni svetovni prvak Marc Marquez, ki je imel težave z zadnjo gumo, kar ga je stalo boja za stopničke.

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Aktualni svetovni prvak Marc Marquez se je na poletni premor podal v najboljši formi izmed vseh dirkačev. Kljub temu da na treningih dirkač Ducatija ni bil v ospredju, si je v kvalifikacijah priboril šesti startni položaj, kar je Špancu dajalo optimizem po najvišjih mestih na sprintu.

Na glavni sobotni preizkušnji se je starejši izmed bratov Marquez na uvodu boril za najboljša štiri mesta, nakar smo bili priča nenadnemu padcu ritma njegove vožnje in konstantnemu izgubljanju mest do konca sprinta. Razlika med njegovim najhitrejšim ter najpočasnejšim krogom je bila skoraj pet sekund, kar je botrovalo temu, da je nazadoval na deveto mesto in k osvojeni točki.

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Po sprintu je devetkratni svetovni prvak dejal, da je imel težave s hitro obrabo zadnje pnevmatike, hkrati pa se je ves čas mučil, da ne bi padel v želji po osvojeni točki. "Razočaran sem, ker sem imel težave s pnevmatiko, ki se nam na treningih in kvalifikacijah niso pojavile. In nisem bil edini, težave z obrabo pnevmatike je imelo veliko dirkačev, a meni se je to najbolj poznalo, ker se je obraba zadnje pnevmatike začela že zelo zgodaj na sprintu," je o težavah, ki so ga pestile na sprintu, dejal starejši izmed bratov Marquez, ki je še dodal, da je težave s pnevmatiko začutil že v četrtem krogu.

Marc Marquez je imel med sprintom težave z zadnjo pnevmatiko.
Marc Marquez je imel med sprintom težave z zadnjo pnevmatiko.
FOTO: Profimedia

Kljub težavi, ki je po vsej verjetnosti Marca stala višje uvrstitve, morda celo na zmagovalni oder, Španec pred glavno dirko ostaja pozitiven v upanju, da bodo z ekipo našli rešitev, da se podobna težava ne bo ponovila na glavni dirki. Ali bo to njegovi ekipi tudi uspelo, boste lahko preverili v neposrednem prenosu dirke za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu na Kanalu A in VOYO.

Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
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KOMENTARJI7

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Kaktus - x
09. 08. 2026 13.24
Sami izgovori, težko je priznat da enostavno ne dohaja mladcev kljub temu da ima daleč najboljši motor.
Odgovori
+9
11 2
Darth-Vader
09. 08. 2026 12.46
no clanek je popoln oz natancen. ni imel problema z obrabo ampak z zrnjenjem oz svalkanjem. + ko ga je 1x streslo na motorju se mu je sprozil airbag. danes ni preprican ce bo boljse ker bo vozil na medium zadaj ki pa je asimetricna in je leva stran ista kot soft, desna pa eno stopnjo trsa...
Odgovori
-2
0 2
prost1
09. 08. 2026 09.26
Upam, da je res samo smola z gumo in da ni razlog v nastavitvah in preagresivno vožnjo. Proti super Aprilijam pa na tej stezi tako ali tako ni možnosti.
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-5
2 7
Tenma
09. 08. 2026 08.57
Danes nov dan, motivacijo ima in tudi psihološko je pred vsemi. Čeprav mu ta steza ne ustreza, mislim da bo lahko na stopničkah, no, more bit. Držim pesti da zmaga.
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-6
5 11
rok1211
09. 08. 2026 08.41
Najbolj dramatičen šport na svetu! Vsako dirko nekaj.
Odgovori
+3
4 1
ptuj.si
09. 08. 2026 08.04
Nikogar ne briga.
Odgovori
-5
6 11
Tenma
09. 08. 2026 08.55
Potem ne piši tukaj.
Odgovori
-1
5 6
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