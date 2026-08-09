Marc Marquez razkril, kaj je botrovalo k slabemu rezultatu na sprintu

Aktualni svetovni prvak Marc Marquez se je na poletni premor podal v najboljši formi izmed vseh dirkačev. Kljub temu da na treningih dirkač Ducatija ni bil v ospredju, si je v kvalifikacijah priboril šesti startni položaj, kar je Špancu dajalo optimizem po najvišjih mestih na sprintu.
Na glavni sobotni preizkušnji se je starejši izmed bratov Marquez na uvodu boril za najboljša štiri mesta, nakar smo bili priča nenadnemu padcu ritma njegove vožnje in konstantnemu izgubljanju mest do konca sprinta. Razlika med njegovim najhitrejšim ter najpočasnejšim krogom je bila skoraj pet sekund, kar je botrovalo temu, da je nazadoval na deveto mesto in k osvojeni točki.
Po sprintu je devetkratni svetovni prvak dejal, da je imel težave s hitro obrabo zadnje pnevmatike, hkrati pa se je ves čas mučil, da ne bi padel v želji po osvojeni točki. "Razočaran sem, ker sem imel težave s pnevmatiko, ki se nam na treningih in kvalifikacijah niso pojavile. In nisem bil edini, težave z obrabo pnevmatike je imelo veliko dirkačev, a meni se je to najbolj poznalo, ker se je obraba zadnje pnevmatike začela že zelo zgodaj na sprintu," je o težavah, ki so ga pestile na sprintu, dejal starejši izmed bratov Marquez, ki je še dodal, da je težave s pnevmatiko začutil že v četrtem krogu.
Kljub težavi, ki je po vsej verjetnosti Marca stala višje uvrstitve, morda celo na zmagovalni oder, Španec pred glavno dirko ostaja pozitiven v upanju, da bodo z ekipo našli rešitev, da se podobna težava ne bo ponovila na glavni dirki. Ali bo to njegovi ekipi tudi uspelo, boste lahko preverili v neposrednem prenosu dirke za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu na Kanalu A in VOYO.
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