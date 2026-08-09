Marc Marquez razkril, kaj je botrovalo k slabemu rezultatu na sprintu

Aktualni svetovni prvak Marc Marquez se je na poletni premor podal v najboljši formi izmed vseh dirkačev. Kljub temu da na treningih dirkač Ducatija ni bil v ospredju, si je v kvalifikacijah priboril šesti startni položaj, kar je Špancu dajalo optimizem po najvišjih mestih na sprintu.

Na glavni sobotni preizkušnji se je starejši izmed bratov Marquez na uvodu boril za najboljša štiri mesta, nakar smo bili priča nenadnemu padcu ritma njegove vožnje in konstantnemu izgubljanju mest do konca sprinta. Razlika med njegovim najhitrejšim ter najpočasnejšim krogom je bila skoraj pet sekund, kar je botrovalo temu, da je nazadoval na deveto mesto in k osvojeni točki.