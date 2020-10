Marc Marquez kričal med prenosom: Tako napeto je, ko podpiramo bratca!

Svetovni prvak razreda motoGP Marc Marquez je na družbenih omrežjih delil posnetke spremljanja razpleta zadnje dirke za VN Aragonije, ki jo je spet zaznamoval njegov mlajši brat Alex.

Alex Marquez (levo) na stopničkah z Alexom Rinsom (v sredini) in Joanom Mirom.

Naslednja preizkušnja, ki so jo poimenovali VN Teruela, bo na dirkališču v Alcanizu na sporedu že ta konec tedna. Seveda z začetkom prenosov v petek, 23. oktobra (ob 9.00), na VOYO.

"Živijo vsem! Sem brat Alexa Marqueza," je v nedeljo na družbenih omrežjih zapisal Marc Marquezin se seveda pošalil iz dejstva, da se je njegovega mlajšega brata Alexa Marquezaves čas držala oznaka "brat Marca Marqueza". A mlajši od obeh bratov si je po neprepričljivem začetku sezone začel utirati povsem lastno pot, druga zaporedna uvrstitev na stopničke, tokrat z drugim mestom na VN Aragonije, pa je pod vprašaj znova postavila odločitev vodstva ekipe Repsol Honda, da Marqueza že po tej sezoni pošlje v poltovarniško moštvo. Medtem ko je Alexa v garaži Honde na trnih vse do zadnjih ovinkov podpiral oče Julia Marquez, je starejši Alexov brat med okrevanjem po drugi operaciji nadlahtnice dirko spremljal v širšem družinskem in prijateljskem krogu. "Tako napeto se spremlja dirke doma, ko podpiramo bratca! Opis videa: prehitevanje + strah + stopničke +2. mesto,"je objavo navijanja komentiral Marc Marquez.

Alex Marquez: Na motociklu sem se počutil kot Alex

Besedo je po dirki v Alcanizu seveda dobil tudi Alex Marquez, ki je prehitel vse tekmece razen Alexa Rinsa(SUZUKI ECSTAR), ki je katalonskemu rojaku preprečil prvo zmago med elito, sam pa se razveselil tretje v karieri dirkača "kraljevega" razreda. "Zelo sem srečen in ponosen na ritem, ki smo ga imeli ves konec tedna, ko smo na vseh treningih dokazali velik potencial. Zelo sem užival. Počutil sem se svobodno, na motociklu sem se počutil kot Alex, pozabil sem na ves pritisk in vse ostalo,"je dejal Alex Marquez. "Zato sem mislil, da bi to lahko bil dober dan, od začetka pa sem poskušal pritiskati, čeprav je res, da je bil Rins inteligentnejši in sposoben nadoknaditi več mest v prvem krogu kot jaz. Morda je bil to eden od ključev dirke, a v vsakem primeru sem se na stezi počutil zelo dobro in med prehitevanji sem prehitel še samega sebe, ker sem bil lahko tako hiter na tej stopnji dirke. Zelo dobro sem se počutil na motociklu in napredoval korak za korakom. Vedel sem, da bom v zadnjih krogih med najboljšimi, ko gre za ohranjanje gum in njihove uporabnosti. Zato sem čakal do konca in poskušal biti inteligentnejši, voziti nežneje. Storil sem nekaj napak v prvem in zadnjem ovinku, to pa me je stalo boja z Rinsom za zmago v predzadnjem krogu. Čakal sem, ali bo storil napako, a je bil v zadnjih krogih zelo hiter, tako da sem se moral zadovoljiti z zelo pomembnimi stopničkami, stopničkami v suhem, to pa je ključno."

icon-expand Privrženci motoGP so si v tej sezoni veliko obetali od sodelovanja bratov Marquez, toda zaradi poškodbe svetovnega prvaka Marca je "bratska naveza" hitro razpadla. FOTO: MotoGP

'Pritiskal sem na polno'

Marquez je dodal, da je začel o možnosti boja za zmago razmišljati, ko je videl težave rojaka Mavericka Vinalesa(Monster Energy Yamaha), ki je dirko končal tudi za Joanom Mirom (SUZUKI ECSTAR) na četrtem mestu, medtem ko je Marquez že na zadnjem prostem treningu in kasnejšem ogrevanju opazil, da lahko iz motocikla iztisne nekaj več kot ostali. "Čakal sem, da bi videl, ali Vinales morda skriva, da lahko ponudi še kaj več, ko pa smo začeli, sem videl, da je v težavah. Pomislil sem: 'Dajmo, vsaj možnosti imam!' Začel sem pritiskati na polno in dal vse od sebe. Med vso dirko sem imel težave s prebojem pred Joana, ker je zaviral zelo pozno in je bil zelo hiter po celotni stezi. Sprednja guma je bila na levi strani precej na meji, tu imamo vedno enake težave, a užival sem v vseh krogih te dirke,"je povedal Alex Marquez. "Je to zdaj res moj motocikel? Danes sem res pozabil na stopničke; ko enkrat stopiš nanje, potem na to malce pozabiš, resnično sem užival na tem motociklu in razmišljal v slogu: 'Zakaj pa ne bi poskusil?' Z vidika motocikla sem se počutil fantastično, zelo dobro na vseh treningih, uspelo nam je pokazati svoj potencial. Uspeli smo držati zelo dober ritem v vseh krogih, zadnja guma je vso dirko delovala zelo dobro, sprednja pa je malce bolj trpela, saj nismo pričakovali tako visokih temperatur. Malce premehka pa je bila na levi strani, a tu smo imeli dober 'paket' in videli bomo, ali bomo v Valencii in Portimau tudi hitri, čeprav se je treba osredotočiti še na naslednjo dirko tu, v Aragoniji, saj imamo dober 'paket' in menim, da ga lahko v nekaterih stvareh še izboljšamo."

Veliko bosta pokazala tudi Valencia in Portimao

O izboljšavah na motociklu je dodal, da ne izvirajo zgolj z zadnjega testiranja v Misanu Adriaticu, da pa so tam preizkusili več "majnih stvari", po zaslugi katerih je pridobil na samozavesti predvsem v smislu nadzora nad sprednjim delom motocikla. Ob nižjih temperaturah Marquez še opaža nekaj težav, v petek je v takšnih razmerah denimo tudi padel, je pa zadovoljen, ker je njegova honda napredovala v vseh pogledih. "Menim, da sem (motocikel, op. a.) začel razumeti, vsi sicer pravijo, da honda ni enostavna, a sam pravim, da je temu tako, ker mora biti močna v vseh pogledih. Pri yamahah se moraš osredotočiti na dobro vožnjo v ovinkih in pospeševanje, pri ducatijih se osredotočajo bolj na pospeševanje, pri hondah pa moraš biti močan na vseh točkah: pri zaviranju, vožnji v ovinkih in pospeševanjih. Zato je ta motocikel takšen izziv za dirkača, saj moraš biti vedno na meji, če pa se sprostiš, potem izgubiš sekundo in je zato zelo težko. Zelo je naporno, tudi telesno, a začel sem uživati na njej, jo nadzirati, zato prihajajo rezultati– predvsem sem uspel razumeti sprednji del,"je še povedal Alex Marquez. "Stopničke so bonus. To pomeni, da je bonifikacija, da je spremenljivka. (smeh) To nista uvrstitvi na stopničke v suhem. Ene stopničke so v mokrem v Le Mansu, ki jih nihče ni pričakoval, saj smo začeli na 18. mestu startne vrste, a v tem primeru je bilo suho in padcev ni bilo veliko, mi pa smo bili drugi na dirkališču. To pomeni, da delujemo na najboljši možen način, da se iz dneva v dan izboljšujemo–in ne bomo se predali. Poskusili se bomo še izboljševati do konca sezone. Zdaj se bomo osredotočili na prihodnji konec tedna. Menim, da imamo dobro priložnost, da nadaljujemo z izboljšavami in izvlečemo še več, nato pa začnemo razmišljati o Valencii in Portimau. To bosta dobri preizkušnji, na katerih bomo videli, ali smo lahko naslednje leto hitri že od začetka. Za zdaj moj cilj ni uvrstitev na stopničke vsak konec tedna, saj to ne dokazuje našega resničnega potenciala; naš potencial je potencial debitanta. Poskusili bomo z rednimi uvrstitvami med prvih osem, brez nihanj, korak za korakom pa bomo izboljševali še svojo samozavest."

Čestital tudi Lorenzo: Dokazal si, da si zaslužiš biti pri Hondi

Alexu Marquezu je prek družbenih omrežij čestital tudi nekdanji svetovni prvak in še lani član Repsol Honde, Jorge Lorenzo, ki po klavrni sezoni kot moštveni kolega Marca Marqueza zdaj opravlja naloge testnega dirkača pri Yamahi. "Ko sem videl Alexa Marqueza med prvo sedmerico v prvih krogih, sem bil presenečen, a ko sem ga videl drugega in v borbi za zmago, nisem mogel verjeti. V motoGP. je vse mogoče Čestitke, Alex, dokazal si, da si zaslužiš biti pri Hondi,"je na Twitterju zapisal Lorenzo.