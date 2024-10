Marc Marquez se je vdal, letos po njegovem mnenju ne bo prvak: Predaleč sta

Vrhunec motoGP sezone se neizogibno približuje. Po VN Indonezije sta vodilni Jorge Martin in drugi Francesco Bagnaia najbližjim zasledovalcem pobegnila na več kot 50 točk prednosti. Če se je še nedavno govorilo o potencialnem četveroboju, pa je pet dirk pred koncem vse bolj jasno, da se bosta za naslov prvaka borila Martin in Bagnaia.

S tem se je očitno sprijaznil tudi osemkratni prvak Marc Marquez, ki z 288 točkami za vodilnim rojakom Jorgejem Martinom zaostaja 78 točk. Na minuli VN Indonezije sta skupaj s tretjim v skupnem seštevku Eneo Bastianinijem na nedeljski dirki ostala brez točk. Do konca sezone ima še pet dirkačev teoretične možnosti, da osvoji naslov. Mladega Pedra Acosto (181 točk), ki trenutno zaseda peto mesto, lahko brez zadržkov izključimo iz bitke, saj bi moral zmagati na vseh sprint in nedeljskih dirkah do konca sezone.

Francesco Bagaia, Jorge Martin in Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Vsakemu dirkaču je sicer na voljo ostalo še 185 točk, tako da tretjega Bastianinija in četrtega Marqueza zagotovo še ne moremo popolnoma odpisati. A borbeni in izkušeni Marquez meni, da bosta o novem prvaku odločala trenutno vodilna Jorge Martin in Francesco Bagnaia. "Mislim, da bo tako. Mislim, da bo to dvoboj med njima, še posebej zato, ker sta malo hitrejša od ostalih. V Mandaliki jaz in Bastianini nisva osvojila točk. Tam sva izgubila veliko točk in igre je konec, ker je razlika prevelika. Bo pa zanimivo," je pred VN Japonske dejal Španec. Kljub predaji v bitki za naslov, pa je Španec napovedal borbo za stopničke na preostalih dirkah.

