Marc Marquez se je vrnil na trening in dokazal, da je ostal v formi

"Po šestih tednih od operacije prvi trening. Dirka traja 30 minut," je zapisal Marc Marquez in s sledilci delil sliko, na kateri je viden nasmešek na njegovih ustih, ter povzetek polurnega teka. Osemkratni svetovni prvak je v torek zjutraj razveselil svoje privržence iz domače Cervere in nakazal, da se je začela njegova pot k povratku v karavano. Pretekel je 7,53 kilometra v 31 minutah in 14 sekundah, kar je, glede na to, da je bil skoraj dva meseca zunaj pogona, zavidanja vreden čas.