Marc Marquez še naprej kralj sprinta, Quartararo zadovoljen kljub padcu

"Izjemno samozavesten sem. Že nekaj let nisem vodil na eni od dirk. Leta tudi nisem uspel prehiteti Marca. Zavedamo se, da smo trenutno lahko hitri en krog, ampak drugače je na celotni dirki. Poskušal sem dati vse od sebe. Na žalost na koncu nisem osvojil točk. Kljub temu se počutim odlično in vesel sem za moštvo, ker smo vodili na dirki," je bil kljub padcu zadovoljen Quartararo.

Kljub Marquezevi prepričljivi zmagi na sprint dirki, sobotno dogajanje ni šlo povsem po njegovih notah od samega začetka. V jutranjih kvalifikacijah za VN Španije je tovarniški dirkač Ducatija prvič v letošnji sezoni ostal brez pol pozicije. Njegov izjemen 100-odstotni niz je presenetljivo prekinil Fabio Quartararo na Yamahi, ki je pol položaj osvojil prvič po več kot dveh letih (Mugello leta 2022). Na koncu Francoz ni zdržal pritiska Španca, ki mu je vseskozi dihal za ovratnikom. "Začutil sem, da me bo Marc prehitel. Zadnji del mojega motocikla se je začel tresti, nisem ga mogel ustaviti in potem sem izgubil nadzor nad sprednjim delom. Morali bomo še napredovati," se svojega položaja dobro zaveda Quartararo.

To je bila že peta zaporedna zmaga Marca Marqueza na sprint dirkah in jasno je, da je osemkratni svetovni prvak najbolj samozavesten dirkač v kraljevskem razredu. "Dirka je bila težka, še posebej na začetku s Fabiom. Njegov padec mi je olajšal delo, a vseeno sem moral ostati zbran," je po dirki dejal Marquez.

Veliko bolj razočaran je bil trikratni svetovni prvak Fabio Bagnaia, ki je sprint dirko začel in končal na tretjem mestu. "Vedno isto. Zasedem nek položaj in na njem ostanem. Vsakič, ko se poskušam približati dirkaču pred seboj, imam težave s pnevmatikami in moram popustiti. Tako je trenutno stanje, ampak moramo napredovati in poskušati razumeti, kaj moramo narediti. Če sem iskren, počnem vse enako, kot sem vedno, ampak na sprint dirkah nisem več konkurenčen. Enako hitro vozim kot na nedeljskih dirkah, ampak na sprint dirkah ne morem zavirati na enak način. Ne morem biti agresiven kot na nedeljskih dirkah. Ugotovili bomo, zakaj je tako, ampak trenutno je stanje tako. Če sprint dirko začnem na prvem mestu in sem po prvem krogu prvi, sem konkurenčen, v nasprotnem primeru ni tako. Jutri bom veliko bolj konkurenčen. Boril se bom, ampak to zame ni dovolj, saj želim biti boljši tudi ob sobotah," je bil po sobotni dirki nezadovoljen Bagnaia.