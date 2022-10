Marc Marquez se otepa vloge favorita pred VN Avstralije

Marc Marquez ne želi preveč razpredati o tem, da je favorit za zmago na avstralski dirki. Kot je dejal Španec, je zadovoljen z razpletom, drugo mesto je lep dosežek, za njim je zaostal tudi Italijan Francesco Bagnaia. Oba omenjena bosta startala iz prve vrste, najhitrejši pa je bil Španec Jorge Martin, z rekordom proge.

Sicer je že pred začetkom dogajanja v Avstraliji Phillip Island veljal nekako za potencialno Marquezovo najboljšo priložnost za zmago v razredu motoGP, odkar se je vrnil po svoji četrti operaciji desne rame. Po dobrem rezultatu v kvalifikacijah je bila to le še potrditev njegovih možnosti in dobre forme, po njegovem mnenju pa bodo ključno vlogo na dirki odigrale pnevmatike.

"Kaj se bo dogajalo s pnevmatikami, bo pomembno, vendar ima tudi Pecco dobre izkušnje s tem, seveda tudi Jorge in vsi ostali. Če imaš hiter motor na ravnini, je lažje nadzorovati stvari glede pnevmatike. V tem trenutku nisem v položaju, da bi to lahko počel. Moj cilj je samo začeti in biti konkurenčen. In če sem lahko zraven in bom moral "uporabiti" zadnjo gumo, jo bom uporabil," je dejal Marquez.