Marc Marquez se spogleduje s popolnim vikendom v Aragoniji

"Videl sem, da Marc ni najbolje startal, da mu je zadnji del motocikla nekoliko zdrsnil. Upal sem, da se mu bom lahko, če Marc zdrsne na osmo ali deveto mesto, nekoliko odpeljal. Toda že po koncu prvega kroga se je prebil na drugo mesto in moji upi na zmago so precej skopneli."

"Zavedal sem se, da ni vredno tako veliko tvegati v lovu na zmago. Slediti njegovemu ritmu bi bilo samomorilno, zato sem, ko me je prehitel, dirko le mirno pripeljal do konca. Ko je nekdo na enem dirkališču tako premočan, je treba le čim bolj omejiti izgubo," je svoj pristop razlagal Alex Marquez.

Prepričan je, da, če bo šlo vse po pričakovanjih, njegovemu starejšemu bratu nedeljska zmaga ne uide. Pravi, da bo sam storil vse, da mu prepreči zmagoslavje, vendar meni, da so opcije za to majhne. "Marc je preprosto najboljši. Ko so mi garaži podajali njegove podatke, sem jim rekel, ne ozirajte se na Marca, on bi bil hiter tudi na navadnem kolesu," premoč 32-letnika priznava dvakratni motociklistični prvak.